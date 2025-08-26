Transfer Pululu wisi w powietrzu, a tu takie wieści. Prosto od UEFA

Afimico Pululu w barwach Jagiellonii Białystok robi prawdziwą furorę. W poprzednim sezonie strzelił dla niej aż 21 goli i na tym się nie zatrzymuje. W obecnym trafił do siatki już sześć razy w ośmiu meczach. Nic więc dziwnego, że do działaczy z Podlasia zgłaszają się kolejni chętni. Mimo to napastnik nadal pozostaje w klubie. - Wszystkie oferty za Afimico Pululu, jakie do dnia dzisiejszego spłynęły do klubu, zostały odrzucone - poinformował we wtorek prezes Jagiellonii Ziemowit Deptuła. To jednak niejedyna dobra wiadomość dla fanów z Białegostoku.

REKLAMA

Zobacz wideo Władymir Semirunnij z polskim obywatelstwem. Łyżwiarz będzie mógł reprezentować Polskę na igrzyskach w Mediolanie

UEFA doceniła Pululu. "Skradł show"

Postawę Pululu doceniała także UEFA. We wtorek opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać, jak gracz Jagiellonii trzyma dwie statuetki - jedną za zwycięstwo w klasyfikacji strzelców Ligi Konferencji Europy, a druga za obecność w "drużynie sezonu". - Afimico Pululu skradł show w sezonie 2024/25. Król strzelców. Drużyna sezonu - czytamy.

W poprzednich rozgrywkach Ligi Konferencji pod względem liczby bramek Pululu nie miał sobie równych. Zdobył ich aż osiem, a do tego dołożył jedną asystę. Drugiego w tej klasyfikacji Cedrica Bakambu z Realu Betis wyprzedził o jedno trafienie. Dwa gole mniej mieli na koncie Armanads Kucys z Celje i Marc Guiu z Chelsea. W nagrodę napastnik Jagiellonii otrzymał statuetkę w kształcie złotego buta. Wcześniej odbierali ją jedynie Ayoub El Kaabi, Zeki Amdouni i Arthur Cabral oraz Cyriel Dessers.

Wielkim wyróżnieniem była również nominacja do najlepszej jedenastki sezonu. Pululu znalazł się w niej obok takich gwiazd, jak Isco, Enzo Fernandez czy Cole Palmer. 26-latek ma spore szanse, by również w tym sezonie wystąpić w tych rozgrywkach. Jego Jagiellonia w ostatniej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji pokonała w pierwszym meczu Dinamo City Tirana aż 3:0 i jest o krok od awansu do fazy ligowej. Rewanż odbędzie się w czwartek 28 sierpnia o godz. 20:45.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU