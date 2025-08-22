W Izraelu głośno o tym, co zrobił Nawrocki. Obawiają się najgorszego

Wojna Izraela z Hamasem trwa. 20 sierpnia, Izrael rozpoczął pierwszą fazę planowanego ataku na miasto Gaza. Mimo tego izraelskie kluby grają w rozgrywkach pod egidą UEFA, a reprezentacja narodowa rywalizuje w oficjalnych meczach. W Izraelu istnieje jednak obawa przed tym, że sytuacja wkrótce może ulec zmianie.

Obawy w Izraelu. Czy UEFA ich wykluczy?

"Presja na UEFA, by zawiesiła Izrael w rozgrywkach, rośnie, a w sprawę angażują się również politycy. FIFA, która działa głównie w USA, nie podejmie na razie żadnych drastycznych kroków - ale to zależy od przebiegu walk" - pisze portal ynet.co. Źródło zaznacza, że liderami kampanii są Norwegia i Hiszpania oraz kraje muzułmańskie leżące w Europie - Turcja i Bośnia.

"Jednym z największych problemów jest Słowenia, kraj prezydenta UEFA Aleksandra Ceferina, który przyjął antyizraelską postawę na szczeblu politycznym, co przenika do sportu, a stamtąd do Unii Europejskiej" - dodaje wspomniany portal.

Zdaniem źródła polityka wkroczyła do instytucji sportowych. "Jeśli w przeszłości kontakty z czołowymi osobistościami sportu pomagały łagodzić presję, to tym razem osiąga ona poziom polityczny - czego przykładem jest interwencja prezydenta Polski po historii o popisie kibiców Maccabi Haifa w meczu z Rakowem" - czytamy.

Przypomnijmy, że podczas rewanżowego meczu III rundy eliminacji do Ligi Konferencji kibice Maccabi wywiesili skandaliczny transparent sugerujący udział Polski w Holokauście. Sprawa odbiła się szerokim echem w świecie. Na czym polegała reakcja prezydenta Nawrockiego? Głowa państwa na swoim profilu na portalu X napisała: "Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa".

Wygląda na to, że teraz - nieco ponad tydzień po tych wydarzeniach - w Izraelu obawiają się, że drużyny z tego kraju podzielą los Rosji.

"Głównym powodem wykluczenia Rosji był fakt, że kraje odmówiły jej goszczenia, a następnie gry przeciwko niej, również z powodu trudności w organizacji meczów w obliczu spodziewanych protestów – i istnieje obawa, że Izrael również znajdzie się w takiej sytuacji. W przyszłym tygodniu napięcie będzie wyczuwalne w Polsce, gdzie reprezentacja Izraela zagra na EuroBaskecie, a Maccabi Tel Awiw zmierzy się z Dynamem Kijów w barażach Ligi Europy" - pisze ynet.co. Dynamo Kijów swoje domowe spotkania w europejskich pucharach rozgrywa w Lublinie.

Portal zauważa, że UEFA nie pozostaje obojętna na presję całej Europy, w której widoczne są palestyńskie flagi i transparenty domagające się zawieszenia Izraela w prawach członka federacji. "W tym tygodniu wystosowano nietypowy list do Izraelskiego Związku Piłki Nożnej, w którym domaga się ścigania Hapoelu Beer Szewa za transparent Toto Turnera porównujący Hamas do UEFA" - dodaje portal.

W Izraelu piszą wprost, że "czerwony przycisk jest w trybie czuwania" - czas pokaże, czy kraj ten rzeczywiście może zostać zawieszony przez europejską centralę.