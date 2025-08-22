Oto potencjalni rywale polskich drużyn w Lidze Konferencji. Łatwo już było

Scenariusz, w którym cztery polskie kluby zagrają jesienią w Lidze Konferencji, jest bardzo realny. Wszystko dlatego, że Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa wygrały swoje pierwsze mecze w IV rundzie eliminacji tych rozgrywek. Lech Poznań przegrał z Genkiem aż 1:5 w pierwszym spotkaniu IV rundy eliminacji do Ligi Europy, więc z dużą dozą prawdopodobieństwa zagra w Lidze Konferencji.

Oto potencjalni rywale Polaków w Lidze Konferencji

Profil Football Meets Data opublikował przewidywane koszyki, z których drużyny będą losowane w fazie ligowej rozgrywek. Przypomnijmy, że w Lidze Konferencji zagra łącznie 36 zespołów. Każdy z nich rozegra sześć spotkań - po trzy u siebie i trzy na wyjeździe.

Najwyżej - według projekcji FMD - sklasyfikowaną drużyną byłaby Legia, która losowana byłaby z pierwszego koszyka wraz z innymi zespołami o wysokich współczynnikach. W tym gronie znalazłyby się włoska Fiorentina, holenderski AZ Alkmaar, ukraiński Szachtar Donieck, grecki PAOK Saloniki i słowacki Slovan Bratysława.

Z drugiego koszyka losowany byłby Lech Poznań. Mistrzowie Polski znaleźliby się w doborowym towarzystwie. Czeska Sparta Praga, ukraińskie Dynamo Kijów, angielski Crystal Palace, hiszpańskie Rayo Vallecano i irlandzki Shamrock Rovers.

W trzecim koszyku znalazłaby się Jagiellonia Białystok, której towarzyszyłyby niemiecki FSV Mainz, turecki Besiktas, francuski Racing Strasbourg, słoweńskie Celje i bośniacki Zrinjski Mostar.

Z czwartego koszyka losowane byłyby gibraltarski Lincoln Red Imps, fiński KuPS Kuopio, grecki AEK Ateny, szkockie Aberdeen, austriacki Wolfsberger, a także kosowska Drita.

Dopiero z piątego koszyka - ze względu na współczynnik - losowany byłby Raków Częstochowa. Poza zespołem Marka Papszuna w tym gronie znalazłyby się: islandzki Breidablik, czeska Sigma Ołomuniec, turecki Samsunspor, cypryjska Larnaca i macedońska Shkendija.

W najsłabszym, szóstym koszyku znaleźlibyśmy drużyny z najniższymi współczynnikami. Byłyby to szwedzki Hacken, rumuńska Universitatea Craiova, maltański Hamrun, ormiański Noah, węgierski Gyori i irlandzki Shelbourne.

Losowanie fazy ligowej Ligi Konferencji odbędzie się w piątek 29 sierpnia.