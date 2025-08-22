Trener Genku nawet się nie zawahał. Tak podsumował Lecha Poznań

Lech Poznań przegrał 1:5 z Genkiem w spotkaniu czwartej rundy eliminacji Ligi Europy - mimo że w 19. minucie było 1:1, to później w niespełna pół godziny Belgowie zdobyli cztery bramki. Co praktycznie przesądza kwestię awansu.

Lech Poznań zdemolowany przez Genk w eliminacjach Ligi Europy. Thorsten Fink komentuje

Na pomeczowej konferencji prasowej zadowolenia nie krył Thorsten Fink, szkoleniowiec belgijskiego zespołu. - Dla nas to znakomity wynik. Umiejętnie korzystaliśmy z piłki, gdy ją posiadaliśmy. Byliśmy efektywni w swoich poczynaniach, to było kluczowe. Praktycznie każdy z moich ofensywnych zawodników spisał się dobrze, był efektywny w tym, co robił. Ostatnio mówiło się, że nie jesteśmy efektywni, (w czwartek - red.) potwierdziliśmy, że potrafimy tacy być - powiedział.

- Jesteśmy na właściwych torach. Wygraliśmy dwa ostatnie mecze i jesteśmy w miejscu, w którym chcemy być - dodał. Następnie zwrócił uwagę, że o czwartkowy rezultat byłoby znacznie trudniej, gdyby nie słabsza postawa gospodarzy.

Thorsten Fink mówi wprost o Lechu Poznań. "Nie zagrał na swoim poziomie"

- Trzeba powiedzieć, że Lech nie był w optymalnej dyspozycji, nie zagrał na swoim poziomie. Wiedzieliśmy, że są zdziesiątkowani przez kontuzje, to było widać - przyznał. I jeszcze raz pochwalił swoją drużynę. - Cieszymy się, że potrafimy zagrać tak dobry mecz przeciwko mistrzowi Polski. Jestem zadowolony, na pewno mamy ku temu dużo powodów - oznajmił.

Niewątpliwie przed rewanżem Genk jest w znacznie lepszej sytuacji niż Lech Poznań, który w Belgii musi dokonać piłkarskiego cudu, by awansować. Obie drużyny ponownie spotkają się w czwartek 28 sierpnia.