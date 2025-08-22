Mecz już się skończył, gdy Szkoci tak nazwali największą gwiazdę Legii

Lech Poznań przegrał u siebie z Genkiem 1:5, zaś Raków Częstochowa pokonał na własnym terenie Ardę Kyrdżali 1:0. Jagiellonia Białystok w roli gospodarza wygrała z Dinamem Tirana aż 3:0. W czwartkowych spotkaniach europejskich pucharów tylko Legia Warszawa rywalizowała na wyjeździe. Podopieczni Edwarda Iordanescu spisali się bez zarzutu i pokonali Hibernian.

Tak w Szkocji ocenili mecz Legii. Zachwyty nad Nsame

Gole Jeana-Pierre'a Nsame i Pawła Wszołka zapewniły warszawianom wygraną 2:1 i przewagę przed rewanżem, który za tydzień odbędzie się w stolicy Polski. Spotkanie nie przeszło bez echa w brytyjskich, a zwłaszcza szkockich mediach.

BBC szuka optymizmu w golu Josha Mulligana, który zmniejszył rozmiary porażki. "Przez większą część meczu wydawało się, że europejska przygoda podopiecznych Davida Graya dobiegła końca. Zawodnicy prezentowali się słabo i przegrywali różnicą dwóch bramek" - pisze wspomniane źródło. Podkreśla, że choć do Warszawy Hibernian pojedzie "sprawić Legii problemy", to pierwsze spotkanie mogło się zakończyć wyższym wynikiem. "Legia zmarnowała kilka doskonałych okazji i mogła zakończyć mecz wynikiem 3:0".

"Jeśli piłkarze Davida Graya chcą uratować szansę na grę w Lidze Konferencji w tym sezonie, będzie to wymagało jednego z najlepszych wyjazdowych występów w 70-letniej historii europejskich występów Hibernianu" - bez ogródek podsumowuje "Daily Mail". Wspomniany dziennik zwraca też uwagę na postawę warszawskiego klubu.

"Choć Legia wyglądała na słabą w obronie, szybko pokazała, że potrafi atakować, co pozwoliło jej zdobywać bramki we wszystkich trzech meczach wyjazdowych eliminacji europejskich pucharów w tym sezonie" - czytamy.

"Josh Mulligan zdobywa późną bramkę honorową, dając Hibernianowi nadzieję na zwycięstwo w meczu z Legią Warszawa" - głosi tytuł relacji na asianimage.co.uk.

"Nsame był jak błyskawica, a Hibs nie zbliżyli się do niego na tyle, by nie mógł idealnie podać do Pawła Wszołka, który wolejem trafił do bramki" - tak drugiego gola dla Legii opisuje Edinburgh Evening News.

Rewanżowy mecz Legii z Hibernianem zostanie rozegrany 28 sierpnia przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie. Piłkarze Edwarda Iordanescu zrobią wszystko, aby utrzymać przewagę z pierwszego spotkania.