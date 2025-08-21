Absolutna sensacja dnia w europejskich pucharach! "Historyczny wynik"

Chorwacki NK Varazdin i Larne z Irlandii Północnej - te dwa kluby w kwalifikacjach do Ligi Konferencji wyeliminowała dotychczas portugalska Santa Clara. Teraz była zdecydowanym faworytem dwumeczu z ekipą z Irlandii (31. miejsce w rankingu UEFA) - Shamrock Rovers (wcześniej wygrali dwumecze ze słabeuszami: St Josephs z Gibraltaru i FC Ballkani z Kosowa).

Sensacja w Portugalii. "Historyczny wynik w Europie"

Początek meczu był zgodny z przewidywaniami. W 20. minucie Vinicius Lopes z bliska strzałem głową dał prowadzenie gospodarzom. Potem doszło do sensacyjnych scen. Już przed przerwą, w 43. minucie Daniel Grant doprowadził do remisu. Napastnik gości nieatakowany przez rywali, wbiegł w pole karne i strzałem z 14 metrów w długi róg pokonał bramkarza.

W 66. minucie kibice gospodarzy przeżyli kolejny szok, bo Daniel Mandroiu zdobył drugą bramkę dla Shamrock Rovers. Zawodnicy z Portugalii atakowali, ale brakowało im skuteczności i ostatecznie przegrali 1:2. Sensacja stała się faktem.

"W zeszłym sezonie ligi portugalskiej Santa Clara zajęła wysokie 5. miejsce. Shamrock Rovers właśnie pokonał ich 2-1 na ich własnym podwórku. Historyczny wynik w Europie" - napisał w serwisie X dziennikarz Daniel Hussey.

"Shamrock Rovers pokonał Santa Clarę, co jest historycznym zwycięstwem dla Rovers! Irlandczycy odrobili straty z wyniku 1:0 i wygrali 2:1. Cóż za noc dla irlandzkiej piłki nożnej. W przyszłym tygodniu w Tallaght będzie się działo" - dodał użytkownik Rep of Ireland Player Tracker.

"Co za niezapomniany wieczór w Europie dla Shelbourne i Shamrock Rovers, którzy wygrali pierwszy mecz play-offów Ligi Konferencji. Shelbourne pokonało Linfield 3:1 na Tolka Park, a Rovers odniosło wspaniałe zwycięstwo 2:1 z Santą Clarą" - przyznał Eire Guide.

Gospodarze przegrali, choć oddali trzy razy więcej strzałów (12-4).

Rewanżowy mecz Shamrock Rovers - Santa Clara odbędzie się w w czwartek 28 sierpnia. Początek o godz. 21.

Finał kwalifikacji do Ligi Konferencji: Santa Clara - Shamrock Rovers 1:2 (1:1)