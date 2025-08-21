Burza po tym, co zrobił Lech. "KRRiT powinna zainterweniować"

Lech Poznań jest już pewny gry w fazie ligowej Ligi Konferencji. Jednak w klubie były apetyty na więcej. Po bolesnej porażce z Crveną Zvezdą w III rundzie el. LM, Kolejorz miał szansę na awans do Ligi Europy. W niej mierzył się z Genkiem - trudnym i renomowanym przeciwnikiem, ale były nadzieje, że uda się go pokonać.

Reakcja dziennikarzy i ekspertów na to, co stało się w Poznaniu

Niestety nie tym razem. W samej pierwszej połowie mistrzowie Polski dostali cztery bramki, na co odpowiedzieli tylko jedną - Filipa Jagiełły. Już na początku drugiej połowy samobójcze trafienie zanotował Gurgul, co pogrążało Lecha Poznań. Ostatecznie ten mecz zakończył się wynikiem 1:5 i nic więc dziwnego, że komentarze dziennikarzy i ekspertów po tym meczu były tak dosadne.

Nawet kibice nie wytrzymali, co zauważył Hubert Michnowicz z "Przeglądu Sportowego". "Kibiców Lecha opuszczających Bułgarską w 48. min jeszcze nie widziałem. Dla niektórych to już jest dużo za dużo, a to nie koniec pewnie" - napisał po piątym golu dla Genk.

Wtórował mu Jakub Kłyszejko z TVP Sport. "'Mistrzowska' reakcja Lecha Poznań po przerwie. W szatni pewnie trochę złości, nerwów i frustracji, dwie minuty gry i piąty gong. Najgorsze jest to, że Belgowie chcą więcej…" - kontynuował.

Co więcej, dziennikarz wrzucił inny wpis, w którym osiem razy powtórzył: "Nie można tak grać w obronie" - zaznaczał.

Były szef TVP Sport poszedł o krok dalej i napisał: "Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna zainterweniować. To nie są dozwolone sceny przed 22" - czytamy.

Bolesne podsumowanie występu Lecha z Genkiem: "Upokorzenie", "kompromitacja"

Boleśnie ten mecz podsumowali także Przemysław Langier z Interii i Dawid Dobrasz z meczyki.pl. "Kibice Lecha na stadionie. Przyszli na mecz bez większej stawki, pewnie bez większych oczekiwań, a i tak otrzymują upokorzenie" - napisał ten pierwszy.

"Kompromitacja mistrza Polski. Nic nie działa. Nie widziałem jeszcze tutaj czegoś takiego. Rywale złapali luz i nie odpuszczają Lechowi" - podkreślił Dobrasz.

Z kolei Monika Wantoła - wydawczyni Interii dopatrzyła się pewnych "plusów". "Wynik jaki jest, każdy widzi. Ale w Poznaniu i tak jest Liga Mistrzów. O tu - Kibice Lecha Poznań na meczu z KRC Genk" - napisała i dodała film z dopingiem fanów Kolejorza.