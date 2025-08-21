To była 15. minuta! Polak otworzył bramy do Ligi Europy

Kwalifikacje do europejskich pucharów wkroczyły w decydującą fazę. O możliwość gry w fazach ligowych walczą do tej pory wszystkie polskie zespoły - Lech Poznań, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa. W IV rundzie eliminacji do Ligi Europy mierzy się także klub reprezentanta Polski - Adama Buksy.

Kapitalny gol Adama Buksy w meczu o Ligę Europy

Mowa o FC Midtjylland, który w finale kwalifikacji mierzy się z fińskim Kuopion Palloseura. Faworytami oczywiście byli Duńczycy, ale kibice tych drugich wierzyli, że będą w stanie sprawić niespodziankę. Jednak już w 15. minucie tego spotkania z tych marzeń odarł ich Adam Buksa.

Polski napastnik dopadł do piłki zagranej przez Dario Osorio tuż przed polem karnym Finów, zrobił kilka kroków i oddał strzał lewą nogą w kierunku prawego słupka bramki strzeżonej przez Johannesa Kreidla. Bramkarz został złapany na wykroku i nawet nie miał jak zareagować na próbę Polaka. Ostatecznie futbolówka zatrzepotała w siatce, a dzięki tej bramce Duńczycy wyszli na prowadzenie 1:0.

Szybki gol na 2:0 dla Midtjylland

Chwilę później, bo już w 19. minucie prowadzenie podwyższył asystujący wcześniej Osorio. Zawodnik otrzymał piłkę od Arala Simsira na prawym skrzydle. Ten wbiegł w pole karne i w stylu Lamine Yamala ściął do środka i oddał mierzony strzał z lewej nogi. Futbolówka mocno i precyzyjnie poleciała w kierunku dalszego słupka i zatrzepotała w siatce. Golkiper rywali wyciągnął się jak struna, ale nie miał szans, by obronić ten strzał.

Goście też mieli swoje szanse w pierwszej połowie. W 37. minucie Saku Savolainen miał dogodną okazję, by zagrozić bramce Midtjylland, ale uderzył w sam środek, gdzie stał świetnie ustawiony Elias Olafsson. Mecz wciąż trwa. Teraz piłkarze zeszli na przerwę i niedługo wrócą na kolejne 45 minut.

Midtjylland - KuPS 2:0

Gole: Buksa (15'), Osorio (19')

Składy:

Midtjylland: Olafsson - Mbabu, Erlic, Sorensen, Paulinho - Osorio, Bravo, Castillo, Simsir - Buksa, Franculino

KuPS: Kreidl - Savolainen, Cisse, Hamalainen, Armah - Pasanen, Arifi, Oksanen - Ruoppi, Pennanen - Toure