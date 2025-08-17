Oto reakcja na skandal w meczu Rakowa. "Wykluczenie na pięć lat!"

"Nie ma zgody na prowokacje i fałszowanie historii. Pilnie wystąpimy do UEFA o zajęcie stanowiska i wyciągnięcie konsekwencji za skandaliczny transparent i oburzające zachowania na trybunach w czasie meczu Maccabi - Raków" - zapowiadał Cezary Kulesza na X. Prezes PZPN nie zamierza puszczać w niepamięć kontrowersji, które wybuchły podczas meczu częstochowskiej ekipy w III rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy i domaga się kar.

Jan Tomaszewski oburzony transparentem kibiców Maccabi Hajfa. "UEFA powinna przykładną karę wymierzyć"

Nie tylko Kulesza mówi o wyciągnięciu konsekwencji. Takiej reakcji UEFA domaga się też Jan Tomaszewski. I to nie tylko wobec Maccabi Hajfa, ale również innych klubów pochodzących z Izraela. - Jak ktoś fałszuje historię i się z tego cieszy, to za to powinny odpowiadać wszystkie izraelskie kluby - mówił stanowczo w rozmowie z "Super Expressem". - UEFA powinna przykładną karę wymierzyć - podkreślał dalej i wskazał, jaka sankcja, jego zdaniem, byłaby adekwatna. - Wszystkie izraelskie drużyny powinny być wykluczone na 5 lat! - apelował. - Dla mnie to jest wtrącenie polityki do sportu. Jest to skandal - dodawał Tomaszewski.

Świat reaguje na oskarżenia kibiców Maccabi i domaga się kar dla izraelskiego klubu

Jak na razie decyzji w sprawie ewentualnych kar nie podjęto, ale UEFA najpewniej przyjrzy się bliżej kontrowersjom z transparentem. Tym bardziej że wywołały one spore poruszenie, nie tylko w Polsce, ale i w Europie i na świecie. Pisały o tym media na Starym Kontynencie, a nawet w Argentynie. "Dziwne, że kibice Maccabi postanowili zaatakować Polaków za to, co wydarzyło się podczas II wojny światowej. To właśnie takie słowa wymagają pilnej reakcji UEFA i surowej kary dla klubu z Izraela, który uczestniczy w rozgrywkach międzynarodowych pomimo trwającego konfliktu" - pisała jedna z redakcji. Przypomnijmy, kibice Maccabi przynieśli na stadion transparent, który oskarżał naszych rodaków o zbrodnie na Żydach.

Raków ostatecznie awansował do IV rundy eliminacji LKE, a tam zagra z Arda Kyrdżali. W walce o grę w europejskich pucharach na jesień są też trzy inne polskie kluby. Lech Poznań zagra w IV rundzie el. do Ligi Europy, a Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok, podobnie jak Raków, w el. LKE.