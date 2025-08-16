Oto co zrobił rywal Legii. Szczęka opada

Wydawało się, że Legia Warszawa jest w stanie odrobić straty z pierwszego spotkania III rundy eliminacji do Ligi Europy z AEK Larnaka (1:4). Ba, już po 16 minutach prowadziła 2:0 i była o krok od wyrównania wyniku dwumeczu. Ostatecznie nie zrealizowała celu, mimo dopingu publiczności. Choć wygrała w rewanżu 2:1, to do kolejnego etapu LE nie awansowała. Spadła do Ligi Konferencji Europy i tam rozegra najbliższe dwa starcia. A w nich zagra ze szkockim Hibernianem FC, który pokonał Partizan Belgrad (4:3 w dwumeczu), a przy okazji pokazał rywalom, że nawet na chwilę nie mogą się zdekoncentrować. Czujna musi być też Legia.

Co za gol Hiberniana! "Najlepszy, jaki widziałem"

To, co stało się w rewanżu Hiberniana z Partizanem przejdzie do historii, a szczególnie gol Kierona Bowie'go. Już po pierwszej połowie serbski klub odrobił stratę z pierwszego spotkania (prowadził 2:0) i liczył na to, że uda mu się wyjść na prowadzenie. Wtedy jednak cios zadał szkocki napastnik. Wykorzystał główkę, którą w jego stronę posłał kolega z zespołu. Piłka miała wysoki tor lotu, ale to nie przeszkodziło 22-latkowi. Nie przyjmował jej, a uderzył w pierwsze tempo z okolic 35 metra. Futbolówka poleciała w kierunku bramki, co zaskoczyło golkipera. Ten natychmiast się cofnął i starał wybronić strzał. Na marne. Nie sięgnął piłki, a ta widowiskowo uderzyła jeszcze o słupek i wpadła do siatki.

Piłkarze Hiberniana momentalnie podbiegli do Bowie'go, by pogratulować mu tak urokliwej bramki. Było to jego pierwsze trafienie w eliminacjach do LKE. - Myślałem, że widziałem już kilka dobrych bramek w tym sezonie. Ta przeciwko Kilmarnock w weekend była niesamowita, ale myślę, że trafienie Kierona jest lepsze. Dodaj do tego emocje, a także własny stadion, na którym to zrobił. To był wyjątkowy gol w wyjątkowym momencie - podkreślał David Gray, szkoleniowiec szkockiej drużyny, cytowany przez BBC. - To najlepszy gol, jaki widziałem. Niedorzeczne. Co za wykończenie - mówił Chris Cadden, kolega z drużyny. "Puskas 2026" - napisał Luis Omar Tapia, sugerując, że to trafienie może pretendować do miana najładniejszej bramki w sezonie. A ten przecież dopiero się zaczął.

Ostatecznie Hibernian awansował do IV rundy LKE, ale dopiero po dogrywce, mimo że od 63. minuty Partizan grał w osłabieniu po czerwonej kartce dla Nikoli Simicia. Do niej doprowadziło trafienie Andreja Kosticia z piątej minuty doliczonego czasu gry. W 100. minucie decydującą bramkę zdobył właśnie Cadden.

Legia przed wielką szansą. Ewentualna porażka wyeliminuje klub z gry na jesień w europejskich pucharach

Jedno jest pewne - Legia będzie musiała uważać na tego napastnika. W sześciu spotkaniach tego sezonu zdobył trzy bramki i widać, że znajduje się w znakomitej formie. Gol z Partizanem pokazał, że bywa groźny nie tylko w polu karnym, ale i wiele metrów od niego. Pierwszy mecz Legii z Hibernianem odbędzie się już w czwartek 21 sierpnia o godzinie 21:00. Zostanie rozegrany na stadionie w Szkocji. Rewanż zaplanowano tydzień później przy Łazienkowskiej, też o godzinie 21:00.