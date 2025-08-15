Show Polaka w LE na oczach Urbana! Będzie wielki powrót do reprezentacji?

Przed tygodniem Szachtar Donieck zremisował bezbramkowo na wyjeździe z Panathinaikosem Ateny w meczu III rundy eliminacji Ligi Europy. Spotkanie rewanżowe zostało rozegrane w czwartkowy wieczór na stadionie Wisły Kraków z racji trwającej wojny w Ukrainie.

Panathinaikos i Bartłomiej Drągowski grają dalej w eliminacjach Ligi Europy

Rewanż był niezwykle wyrównany, ale także nie padły w nim żadne bramki. Chociaż obie ekipy oddały w sumie aż 27 strzałów, z czego dziewięć celnych, to nie wystarczyły one do strzelenia gola. Bez bramek było więc w regulaminowym czasie gry oraz w dogrywce. Potrzebne były więc rzuty karne, w których wykazać mogli się bramkarze obu drużyn - Dmytro Riznyk z Szachtara i Bartłomiej Drągowski z Panathinaikosu.

Do rozstrzygnięcia rywalizacji potrzebnych było sześć uderzeń z obu stron i w tych lepsi okazali się piłkarze Panathinaikosu, którzy wygrali 4:3! Ogromna w tym zasługa Bartłomieja Drągowskiego, który obronił "jedenastki" wykonywane przez Kaua Eliasa i Pedro Henrique w odpowiednio piątej i szóstej serii. W pierwszej Jehor Nazaryna trafił w słupek.

"Bartłomiej Drągowski obronił dwa rzuty karne i został bohaterem Panathinaikosu w meczu z Szachtarem Donieck. Z trybun mecz obserwował selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban" - przekazał Filip Macuda ze Sport.pl.

Czy to oznacza, że Drągowski zostanie powołany do kadry? Ostatni raz był w niej przy okazji marcowych meczów reprezentacji Polski, ale już w czerwcu nie znalazł się na liście powołanych ówczesnego selekcjonera Michała Probierza.

Tym samym przy ogromnym udziale polskiego bramkarza Panathinaikos ma zapewniony udział przynajmniej w fazie ligowej Ligi Konferencji. W ostatnim dwumeczu o Ligę Europy grecki zespół zmierzy się w dwumeczu z tureckim Samsunsporem. Za to Szachtar w IV rundzie el. LK zagra ze szwajcarskim Servette FC.