Izrael mimo działań wojennych tego kraju w Stefie Gazy, nie został wykluczony z międzynarodowych rozgrywek pod egidą UEFA. Kluby z tego państwa mecze domowe w europejskich pucharach rozgrywają w innych krajach. Maccabi Hajfa, rywal Rakowa Częstochowa w kwalifikacjach do Ligi Konferencji, zagrał rewanż na Węgrzech.

Haniebne zachowanie kibiców Maccabi Hajfa

Kibice Maccabi Hajfa zachowali się skandalicznie. W drugiej połowie meczu wywiesili oburzające transparenty. Na jednym z nich pojawił się napis "Murderers since 1939" ["Mordercy od 1939" - przyp. red.] skierowany do Polaków. "Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa oskarżający Polaków o Holocaust! Co to ma znaczy?? Żądam interwencji i kary" - napisał na portalu X dziennikarz Łukasz Ciona, obecny na stadionie w Debreczynie. "Spiker Maccabi wyzywa nas od nazistów, to są jacyś chorzy ludzie" - relacjonował.

To jednak nie koniec skandalicznych wybryków kibiców Maccabi Hajfa. Okazało się, że jeden z nich imitował stosunek seksualny z manekinem ubranym w polską flagę.

"Dostałem nagranie od znajomej. Obrzydliwe. Musimy to nagłośnić. Udostępniajcie dalej. Na nagraniu widzimy kibica Maccabi, który imituje…. z manekinem, ubranym w polską flagę" - napisał w serwisie X Kamil Głębocki.

Na skandal w meczu Rakowa zareagowali polscy politycy.

"Absolutnie skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców podczas meczu Ligi Konferencji względem Polski i Polaków. Konieczna jest jednoznaczna reakcja UEFA. Nie ma i nie będzie zgody na kłamstwa historyczne wobec naszego narodu" - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej. na portalu X.

"Hańba podczas meczu Rakowa w Izraelu! Każdy z nędznych prowokatorów powinien otrzymać zakaz wjazdu do Polski, a klub musi być wyrzucony z rozgrywek UEFA" - dodał Mateusz Morawiecki, przewodniczący Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów i były premier Polski na Facebooku.

Raków Częstochowa na szczęście pokazał klasę na boisku i wyeliminował rywala. Drużyna trenera Marka Papszuna wygrała bowiem 2:0 i jest w decydującej rundzie kwalifikacyjnej do Ligi Konferencji. Gole zdobyli Węgier Peter Barath (45.+1) oraz Lamine Diaby-Fadiga (76.).

Raków Częstochowa w dwumeczu o fazę ligową Ligi Konferencji zmierzy się z bułgarskim klubem Arda Kyrdżali, który wyeliminował Żalgiris Kowno.