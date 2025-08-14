Oburzający transparent skierowany do Polaków. Kosiniak-Kamysz reaguje

Do ogromnego skandalu doszło podczas rewanżowego meczu Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa rozgrywanego w Debreczynie w ramach trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. W pewnym momencie drugiej połowy kibice z Izraela zaczęli wywieszać obrzydliwe transparenty.

Skandaliczny transparent skierowany do Polaków. Jest reakcja władz

Na jednym z nich pojawił się napis "Murderers since 1939" ["Mordercy od 1939" - tłum.] skierowany do Polaków. "Skanadaliczny transparent wywieszony przez kibiców Macabi Haifa oskarżający Polaków o Holocaust!!! CO TO MA ZNACZYĆ?? Żądam interwencji i kary" - relacjonował na portalu X dziennikarz Łukasz Ciona. Oburzenie wywoływało także zachowanie wobec polskich fanów. Pokazywano im środkowe palce, a także "wyzywano od nazistów" - jak relacjonował Ciona.

Obrazki z Debreczyna spotkały się z błyskawiczną reakcją polskich władz. "Absolutnie skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców podczas meczu Ligi Konferencji względem Polski i Polaków. Konieczna jest jednoznaczna reakcja UEFA. Nie ma i nie będzie zgody na kłamstwa historyczne wobec naszego narodu." - napisał na portalu X Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej.

Natomiast na boisku grę w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji wywalczył Raków Częstochowa. Podopieczni Marka Papszuna w pierwszym meczu u siebie przegrali 0:1, ale w rewanżu zdołali z nawiązką odrobić straty. Wygrali 2:0 po golach Baratha i Diaby-Fadigi. Rywalem Rakowa w grze o fazę ligową LK będzie bułgarski klub Arda.