Gigantyczna sensacja w LE! "Kopciuszek" napisał najpiękniejszą historię

Lincoln Red Imps w sezonie 2021/2022 po raz pierwszy w historii grał w fazie grupowej europejskich pucharów. Wówczas awansował do Ligi Konferencji, gdzie finalnie przegrał wszystkie mecze i zajął ostatnie miejsce w grupie. Ekipa z Gibraltaru w bieżących rozgrywkach zmagania rozpoczęła od eliminacji Ligi Mistrzów, gdzie najpierw wyeliminowała Vikingur, a następnie odpadła z Crveną Zvezdą. Z tego powodu "spadła" do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy, gdzie czekał ją dwumecz z ormiańskim Noah FC.

Lincoln Red Imps zagra w europejskich pucharach! Sensacja

W pierwszym meczu padł remis 1:1. Faworytem była Noah FC, która w zeszłym sezonie grała w fazie ligowej Ligi Konferencji. Wydawało się zatem, że w rewanżu nie będzie mieć większych problemów z wyeliminowaniem rywali. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Choć ekipa z Armenii miała przewagę, to nie mogła strzelić gola i po regulaminowym czasie gry oraz dogrywce utrzymał się bezbramkowy remis.

Tym samym do rozstrzygnięcia potrzebne były rzuty. W nich nieoczekiwanie lepszy okazał się Lincoln Red Imps, który wygrał 6:5 i dzięki temu sensacyjnie awansował do czwartej rundy eliminacji. Co więcej, jeśli tam przegra, to zagra fazie ligowej Ligi Konferencji. Oznacza to, że drużyna po raz drugi w historii wystąpi w głównej fazie europejskich pucharów. Po decydującym rzucie karnym, który obronił Nauzet Santana, piłkarze i sztab wbiegli na murawę i wybuchli radością.

W czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy Lincoln Red Imps zmierzy się z Bragą. W najbliższym czasie drużynę czekać będzie jeszcze starcie z Magpies w krajowym Superpucharze. To spotkanie zaplanowane jest na 17 sierpnia.