"Polski Messi" pokazał, co potrafi! Kapitalne trafienie w pucharach
Mateusz Musiałowski, którego nazywa się "polskim Messim", znów o sobie przypomniał. Polski zawodnik na co dzień występuje w Omonii Nikozja i w czwartek pierwszy raz w tym sezonie pojawił się na boisku. Henning Berg wpuścił go w drugiej połowie w meczu z Arazem, a młody zawodnik świetnie wykorzystał tę szansę i popisał się kapitalnym trafieniem. Finalnie Omonia wygrała 5:0.
Gol Musiałowskiego
W ostatnich latach Mateusz Musiałowski był postrzegany jako jeden z największych polskich talentów występujących za granicą. W juniorskich ekipach Liverpoolu zyskał przydomek "polski Messi". Finalnie nie przebił się tam do wyjściowego składu i odszedł w czerwcu zeszłego roku. Piłkarz nie chciał wracać do ekstraklasy, co traktował jako porażkę i przez długi czas nie mógł znaleźć klubu. Aż w końcu wylądował w Omonii Nikozja. 

Mateusz Musiałowski dał o sobie znać. Kapitalna bramka Polaka

Polak jak na razie nie podbił jednak cypryjskich boisk. W zeszłym sezonie rozegrał tylko 12 meczów, w których strzelił jednego gola. W bieżącym sezonie do tej pory nie miał jeszcze okazji do wyjścia na boisko, a pierwszą szansę od trenera dostał w rewanżowym spotkaniu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji przeciwko Arazowi. I świetnie ją wykorzystał. 

Omonia prowadziła po pierwszej połowie 4:0, a Musiałowski pojawił się na murawie w drugiej połowie. W 79. minucie popisał się świetną akcją. Polak ruszył z piłką, minął jednego rywala, a następnie oddał strzał z dystansu. Uderzenie było bardzo precyzyjne i bramkarz nie miał najmniejszych szans na interwencję. Tym samym 21-latek popisał się kapitalnym trafieniem i Omonia prowadziła 5:0. Ostatecznie wynik już się nie zmienił i ekipa z Cypru łącznie pokonała Azerów 9:0. Dzięki temu zameldowała się w czwartej rundzie. W drugiej połowie tego spotkania na boisku pojawił się także Mariusz Stępiński. 

 

Omonia Nikozja 5:0 Araz

Strzelcy: Willy Semedo (9'), Stevan Jovetić (23'), Ewandro (30', 45+4'), Mateusz Musiałowski (79')

Omonia w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zmierzy się z PAOK-iem FC lub Wolfsbergerem. Drużyna prowadzona przez Henninga Berga rozgrywki ligowe rozpocznie 23 sierpnia od meczu z AEK-iem Larnaka. 

