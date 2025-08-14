Legia Warszawa w trzeciej rundzie eliminacji mierzy się z AEK-iem Larnaka. W pierwszym meczu Cypryjczycy okazali się wyraźnie lepsi i wygrali aż 4:1. Stołeczny klub wciąż ma jednak szansę odwrócić losy dwumeczu. W przypadku awansu jego rywalem będzie lepszy z pary SK Brann - Hacken. W pierwszym meczu tych drużyn lepszy na wyjeździe okazał się ten pierwszy zespół, który wygrał 2:0. Rewanż odbył się w czwartek o godzinie 19:00 w Norwegii.

SK Brann eliminuje Hacken. Oto możliwy rywal Legii

Goście dużo lepiej rozpoczęli to starcie. Od pierwszych minut częściej utrzymywali się przy piłce i przeprowadzali więcej groźnych akcji. Hacken robiło, co mogło, aby objąć prowadzenie i zacząć odrabiać straty z pierwszego meczu i w końcu dopięło swego. W 38. minucie piłkę do własnej siatki wpakował Denzel De Roeve i Szwedzi wygrywali 1:0.

Brann odgryzało się pojedynczymi akcjami, ale żadna z nich nie zamieniła się w bramce. Przez większość czasu drużyna starała się bronić zaliczki z poprzedniego starcia. Finalnie do przerwy nic się już nie wydarzyło. W drugiej połowie mecz bardziej się wyrównał. W pierwszych minutach gospodarze nieco przeważali, ale z czasem Hacken znów dochodziło do głosu. Szwedzi starali się zdobyć kolejną bramkę, ale Brann umiejętnie się broniło.

Ekipa z Norwegii przeprowadziła przy tym także kilka akcji. W doliczonym czasie gry sędzia dopatrzył się przewinienia w polu karnym Hacken i podyktował rzut karny dla Brann. Do piłki podszedł Niklas Caestro, ale jego strzał kapitalnie obronił Etrit Berisha. Hacken mimo prób nie pokonało już bramkarza rywali i ostatecznie wygrali tylko 1:0, co nie pozwoliło Szwedom awansować. Dwumecz zakończył się zwycięstwem Brann 2:1 i to ten zespół zagra ze zwycięzcą pary Legia Warszawa - AEK Larnaka.

SK Brann 0:1 Hacken (2:1)

Strzelcy: Denzel De Roeve (samobój 38')

Spotkanie Legii Warszawa z AEK-iem Larnaka odbędzie się w czwartek o godzinie 21:00.