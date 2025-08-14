Bójka piłkarzy przed meczem Rakowa. Jest nagranie

Raków Częstochowa w czwartkowy wieczór rozegra rewanżowy mecz z Maccabi Hajfa w ramach III rundy eliminacji do Ligi Konferencji. Podopieczni Marka Papszuna przed tygodniem przegrali u siebie 0:1. Teraz postarają się odrobić straty. Przed spotkaniem głośno zrobiło się o bójce między zawodnikami obu drużyn. Izraelskie media uważają, że to wina polskiego zespołu. Ich ataki odpiera rzecznik prasowy Rakowa.

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Rzecznik tłumaczy. Bójka przed meczem Rakowa

- To piłkarze Rakowa zostali zaatakowani, kiedy rozpoczynali zgodny z harmonogramem UEFA "walkaround" po stadionie w Debreczynie. Zespół Maccabi w tamtym momencie już nie powinien być na boisku i z niewiadomych przyczyn jeden z graczy izraelskiego klubu zaatakował, najpierw werbalnie, a później fizycznie przedstawicieli naszego Klubu, przebywających na płycie boiska - tłumaczy Damian Markowski na portalu X.

- Wszystko można obejrzeć na materiałach wideo publikowanych przez częstochowskie media. Dodatkowo to Raków zgłosił skargę do delegata UEFA, a nie jak twierdzi Maccabi, zrobili to gospodarze jutrzejszego spotkania. Materiały częstochowskich mediów były elementem analizy ze strony delegata UEFA pod kątem naruszenia przedmeczowych procedur - dodał rzecznik Rakowa.

Markowski zabrał stanowisko wobec publikacji izraelskich mediów. Portal one.co.il napisał, że członkowie polskiego zespołu weszli na boisko bez pozwolenia, "okazując brak szacunku, co doprowadziło do bójki i kłótni między zawodnikami obu drużyn".

Źródło uważa także, że Raków otrzymał naganę od obserwatora UEFA, a Maccabi miało nawet złożyć oficjalną skargę do europejskiej federacji.

Nagranie z zajścia znalazło się w sieci. Przed meczem Ligi Konferencji Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa doszło do ostrego spięcia między piłkarzami. Na nagraniu ewidentnie widać kto pierwszy prowokuje... - czytamy na portalu X.