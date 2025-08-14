Bójka piłkarzy przed meczem Rakowa. Jest nagranie

Raków Częstochowa w czwartkowy wieczór rozegra rewanżowy mecz z Maccabi Hajfa w ramach III rundy eliminacji do Ligi Konferencji. Podopieczni Marka Papszuna przed tygodniem przegrali u siebie 0:1. Teraz postarają się odrobić straty. Przed spotkaniem głośno zrobiło się o bójce między zawodnikami obu drużyn. Izraelskie media uważają, że to wina polskiego zespołu. Ich ataki odpiera rzecznik prasowy Rakowa.
- To piłkarze Rakowa zostali zaatakowani, kiedy rozpoczynali zgodny z harmonogramem UEFA "walkaround" po stadionie w Debreczynie. Zespół Maccabi w tamtym momencie już nie powinien być na boisku i z niewiadomych przyczyn jeden z graczy izraelskiego klubu zaatakował, najpierw werbalnie, a później fizycznie przedstawicieli naszego Klubu, przebywających na płycie boiska - tłumaczy Damian Markowski na portalu X.
- Wszystko można obejrzeć na materiałach wideo publikowanych przez częstochowskie media. Dodatkowo to Raków zgłosił skargę do delegata UEFA, a nie jak twierdzi Maccabi, zrobili to gospodarze jutrzejszego spotkania. Materiały częstochowskich mediów były elementem analizy ze strony delegata UEFA pod kątem naruszenia przedmeczowych procedur - dodał rzecznik Rakowa.
Markowski zabrał stanowisko wobec publikacji izraelskich mediów. Portal one.co.il napisał, że członkowie polskiego zespołu weszli na boisko bez pozwolenia, "okazując brak szacunku, co doprowadziło do bójki i kłótni między zawodnikami obu drużyn".
Źródło uważa także, że Raków otrzymał naganę od obserwatora UEFA, a Maccabi miało nawet złożyć oficjalną skargę do europejskiej federacji.
Nagranie z zajścia znalazło się w sieci. Przed meczem Ligi Konferencji Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa doszło do ostrego spięcia między piłkarzami. Na nagraniu ewidentnie widać kto pierwszy prowokuje... - czytamy na portalu X.
