Oficjalny komunikat Legii Warszawa. Potwierdziło się. Niestety

- Jest bardzo ważny. Zwłaszcza że w porównaniu do poprzedniego sezonu odeszło kilku zawodników. To zawodnik o odpowiednich umiejętnościach i charakterze. Będzie nam go bardzo brakowało - mówił Edward Iordanescu o Claudzie Goncalvesu. "Po tych słowach dowiedzieliśmy się też, że Goncalves doznał poważniejszego urazu i jeszcze w środę Legia wyda w tej sprawie oficjalny komunikat" - pisał Konrad Ferszter ze Sport.pl. W sprawie Portugalczyka wszystko jest już jasne.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Legia Warszawa ogłasza ws. Claude'a Goncalvesa. Nie jest dobrze

Zapowiadany komunikat ukazał się o godz. 15:24 w serwisie X. "Podczas spotkania z GKS-em Katowice Claude Goncalves doznał urazu więzozrostu w stawie skokowym. Przewidywana przerwa w treningach potrwa około 6-8 tygodni" - ogłoszono. Tym samym zawodnik wróci do gry najwcześniej pod koniec września i nie pomoże stołecznemu klubowi w eliminacjach europejskich pucharów (w rewanżu z AEK-iem Larnaka oraz w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy lub Ligi Konferencji).

Zobacz też: Ależ afera dzień przed meczem Rakowa. Niewiarygodne, co wyprawia kuzyn Haalanda

"Sztab motoryczno-medyczny poczyni wszelkich starań, aby zawodnik był jak najszybciej do dyspozycji trenera. Czekamy na ciebie, Claude" - dodano. A Iordanescu będzie miał duży ból głowy przy zestawianiu pomocy na mecz z AEK-iem, gdyż za czerwoną kartkę pauzuje Bartosz Kapustka, a niepewny jest występ Juergena Elitima.

Legia Warszawa musi wspiąć się na wyżyny, aby wyeliminować AEK Larnaka w Lidze Europy

W tych okolicznościach warszawianom będzie wyjątkowo trudno odrobić stratę z pierwszego spotkania. Na Cyprze przegrali aż 1:4, więc potrzebują trzybramkowego zwycięstwa, by doprowadzić do dogrywki. Czy im się uda? To okaże się w czwartek 14 sierpnia, pierwszy gwizdek w tym spotkaniu wybrzmi o godz. 21:00.

Jeśli Legia Warszawa wyeliminuje AEK Larnaka, to w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy zagra z Brann lub BK Hacken (pierwszy mecz 2:0). Jeśli polski klub odpadnie, to trafi do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji i tam zmierzy się z Partizanem lub Hibernian (pierwsze spotkanie 0:2).