UEFA się nie certoli! Znany klub wyrzucony z Ligi Europy

Crystal Palace zakończyło zeszły sezon na 12. miejscu z dorobkiem 53 punktów. Drużyna świetnie się jednak spisała w Pucharze Anglii, który sensacyjnie zakończył się jej zwycięstwem. Dzięki temu zagwarantowała sobie udział w zbliżającej się edycji Ligi Europy. W lipcu została jednak zdegradowana do Ligi Konferencji. Powodem takiej decyzji UEFY było naruszenie zasady współwłasności, która głosi, że kluby grające w tych samych europejskich rozgrywkach nie mogą mieć tego samego właściciela. Do niedawna największym udziałowcem klubu był John Textor, który równocześnie pełnił tę samą funkcję w grającym w Lidze Europy Lyonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Crystal Palace przegrało apelację. Klub zagra w Lidze Konferencji

Zespół z Premier League złożył apelację i argumentował, że Textor nigdy nie miał decydującego wpływu w zarządzie i nie pracuje już w klubie. Finalnie apelacja Anglików została odrzucona i zagrają w Lidze Konferencji. Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) stwierdził, że klub nie rozwiązał problemu do 1 marca, czyli ustalonego wcześniej terminu i podtrzymał decyzję UEFY. Wówczas Textor nadal był udziałowcem w Lyonie i Crystal Palace.

"Po rozpatrzeniu dowodów, komisja ustaliła, że John Textor, założyciel Eagle Football Holdings, posiadał udziały w Crystal Palace i Olympique Lyon i był członkiem zarządu o decydującym wpływie na oba kluby w momencie oceny UEFA. W efekcie Crystal Palace zostanie dopuszczone do rozgrywek Ligi Konferencji UEFA w sezonie 2025/2026" - czytamy w komunikacie CAS.

Przypomnijmy, że poważne problemy miał również Olympique Lyon. Francuzi z powodu problemów finansowych zostali zdegradowani do Ligue 2. Finalnie drużyna została przywrócona do elity i dzięki temu może zagrać także w Lidze Europy.

Miejsce Crystal Palace w Lidze Europy zajmie Nottingham Forest, które początkowo miało rywalizować w Lidze Konferencji.