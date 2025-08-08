Trzech Izraelczyków zatrzymanych w Polsce. Natychmiastowa reakcja policji

W czwartek Raków Częstochowa kontynuował walkę w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Tego dnia podejmował przed własną publicznością Maccabi Hajfa. Wydawało się, że gospodarze nie będą mieć większych problemów z pokonaniem rywali, ale rzeczywistość okazała się jednak inna. Ekipa z Izraela nieoczekiwanie wygrała 1:0 i to ona jest bliższa awansu do czwartej rundy.

Izraelscy kibice zatrzymani przez policję. Oto co zrobili

Przyjezdni fani mieli zatem wiele powodów do radości, ale nie wszyscy z nich zachowywali się odpowiednio. Izraelskie media przekazały, że trójka kibiców Maccabi Hajfa została zatrzymana przez policję. Powodem ich zatrzymania miał być "udział w zamieszkach" i odpalanie rac. Policjanci mieli ich aresztować dopiero przy wyjściu, obawiając się reakcji ze strony polskich fanów. Dziennikarze nie dodali, jakie konsekwencje ich czekają i czy opuścili już areszt.

Przypomnijmy, że nie tylko część izraelskich fanów nie popisała się zachowaniem. Piłkarze Maccabi po opuszczeniu stadionu pozostawili szatnię gości w fatalnym stanie. "Krajobraz w szatni gości po meczu w Częstochowie… Chyba zawodnicy i sztab Maccabi nie mieli najlepszych ocen z zachowania w szkole" - napisał dziennikarz Kanału Sportowego Adam Sławiński, załączając nagranie z szatni, na którym widać ubłoconą podłogę i porozrzucane butelki.

Rewanżowe spotkanie Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa odbędzie się już w najbliższy czwartek. Zwycięzca tego dwumeczu w czwartej rundzie eliminacji zmierzy się z lepszym z pary Żalgiris Kowno/Arda Kyrdżali. Ekipa Marka Papszuna będzie mieć dużo czasu na przygotowanie się do rewanżu, ponieważ nie będzie rozgrywać meczu ekstraklasy w najbliższy weekend.