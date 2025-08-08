Raków Częstochowa przegrał 0:1 z Maccabi Hajfa w pierwszym spotkaniu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. O tym spotkaniu zrobiło się głośno, głównie ze względów pozasportowych. Izraelczycy są oburzeni, ale przy wyrażaniu tego przekroczono granice.
"Izreal morduje, a świat milczy" - transparent o takiej treści, nawiązujący do zbrojnego konfliktu izraelsko-palestyńskiego, przez kilka minut wisiał na trybunach stadionu w Częstochowie. Nie przeszło to bez echa w izraelskich mediach. "Krew się gotuje: w mieście, w którym mordowano Żydów, Izrael nazywano mordercą" - czytamy w serwisie sport1.maariv.co.il. Tu należy podkreślić, że za "mordowanie Żydów" odpowiedzialne są nazistowskie Niemcy, które w czasie II wojny światowej okupowały polskie tereny.
Ten wątek został rozwinięty. "Należy zauważyć, że w Częstochowie, gdzie odbywał się mecz, podczas II wojny światowej istniało nazistowskie getto, w którym w szczytowym okresie przebywało około 48 tys. polskich Żydów. Większość z nich została wysłana na śmierć pociągiem do Treblinki, po tym jak w częstochowskim getcie przeżyli głód i niewolę" - wyjaśnili izraelscy dziennikarze.
Następnie odwołano się do całej tragedii Holokaustu, jaka rozegrała się na polskich ziemiach: "W sumie z 3,3 mln Żydów, którzy mieszkali w Polsce przed wojną, przeżyło zaledwie 380 tys. Podczas II wojny światowej Polska była w rzeczywistości głównym ośrodkiem nazistowskiego przemysłu zagłady, a na jej terytorium działało wszystkie sześć obozów zagłady założonych przez nazistów, korzystających z szerokiego wsparcia lokalnych kolaborantów". To ostatnie słowo w kontekście artykułu ma wyjątkowo mocny wydźwięk. Przypomnijmy, że Polacy to najliczniejsza nacja wśród osób z odznaczeniem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Odznaczenie jest przyznawane osobom, które ratowały Żydów od zagłady podczas II wojny światowej z narażeniem życia i nieodpłatnie.
"Kibice Rakowa wywiesili transparentem z napisem: "Izrael morduje, a świat milczy", a w Polsce bez wstydu się tym chwalili", "Polska jest dumna z politycznego transparentu, który kibice Rakowa wywiesili wczoraj wieczorem (w czwartek) podczas meczu z Maccabi Hajfa" - to kolejne cytaty z artykułu. Na czym polegają rzekome "chwalenie się" i "duma"?
"Członkowie organizacji kibicowskich, ultrasi Rakowa trzymali transparent tylko przez kilka minut, ale wzbudził on duże zainteresowanie. A operator Telewizji Polskiej również kilkukrotnie zwrócił na niego uwagę, w pośredniej próbie nasilenia przekazu" - przekonuje izraelski serwis, snując dziwne, a wręcz szkodliwe domysły co do intencji operatora kamery. A w innym miejscu artykułu posłużono się budzącym wątpliwości cytatem.
"Kibice Rakowa zachowali się odważnie, decydując się przypomnieć całemu światu o sytuacji w okupowanej Palestynie, mimo że mogło to mieć poważne konsekwencje" - te słowa przypisano Bartłomiejowi Banasiewiczowi z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Podczas gdy mężczyzna w poście na X, gdzie udostępnił zdjęcie transparentu, napisał zupełnie co innego.
Zobacz też: Nowe wieści ws. kontuzji Lewandowskiego! Niestety
"Taki transparent wywiesili dzisiaj kibice Rakowa. Spodziewałem się, że fani drużyny z Częstochowy mogli przygotować coś, co przypomni o sytuacji w Palestynie. Ciekawi mnie, jaka może się szykować w takim przypadku kara od UEFA" - oto wpis Banasiewicza. Wydźwięk jest neutralny, a w izraelskim serwisie zrobiono z tego atak na ich kraj. A nawet jeśli cytowane przez sport1.maariv.co.il słowa padły, to skrytykowano za nie niewłaściwą osobę.
Pewne jest jedno - polski klub zostanie ukarany za ten transparent. "FIFA ma zamiar ukarać (Raków - red.) za złamanie zakazu umieszczania na trybunach transparentów o wydźwięku politycznym. Według szacunków drużyna zostanie ukarana grzywną w wysokości kilkudziesięciu tysięcy euro za wywieszenie transparentu" - zakończył serwis sport1.maariv.co.il. Zaliczając wpadkę, bowiem FIFA nie zajmuje się kwestiami dyscyplinarnymi w rozgrywkach pod egidą UEFA.
Rewanżowe spotkanie pomiędzy Rakowem Częstochowa i Maccabi Hajfa odbędzie się w czwartek 14 sierpnia w Debreczynie - izraelskie kluby nie mogą grać we własnym kraju w europejskich pucharach ze względu na konflikt zbrojny toczący się w Strefie Gazy.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!