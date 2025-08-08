Powrót na stronę główną
Klasy nie kupisz. Oto co zostawili po sobie goście z Izraela w szatni Rakowa
Raków Częstochowa ma za sobą pierwszy mecz III rundy eliminacji do Ligi Konferencji. Zespół Marka Papszuna będzie musiał odrabiać straty w rewanżu, bowiem w czwartek przegrał u siebie 0:1. Straty, jakie poniósł Raków na boisku, nie są jedynymi. Nagranie dziennikarza pokazuje, jak wyglądała szatnia po wizycie gości z Izraela.
Raków Częstochowa zastał w szatni niemiłą niespodziankę
fot. screen https://x.com/AdamSlawinski/status/1953766725423390835 fot. Grzegorz Skowronek/Agencja Wyborcza.pl

Raków Częstochowa jest jednym z dwóch polskich zespołów - obok Jagiellonii Białystok - który rywalizuje w eliminacjach do Ligi Konferencji. Czwartkowe mecze obu zespołów zakończyły się w zupełnie odmiennych nastrojach. Jagiellonia wygrała z Silkeborgiem (1:0), a Raków u siebie przegrał z Maccabi Hajfa (0:1). Częstochowian po zakończonym spotkaniu czekała nieprzyjemna niespodzianka.

Raków tego się nie spodziewał. Goście zostawili bałagan

"Krajobraz w szatni gości po meczu w Częstochowie… Chyba zawodnicy i sztab Maccabi nie mieli najlepszych ocen z zachowania w szkole" - napisał dziennikarz Kanału Sportowego Adam Sławiński, załączając nagranie z szatni.

Na filmiku widać ubłoconą szatnię, porozrzucane butelki i ogólnie panujący nieporządek. Goście z Izraela nie popisali się, nie zachowali dobrych manier i posprzątali przeznaczonej dla siebie szatni.

Raków Częstochowa już za tydzień zagra rewanż z Maccabi (14.08). Podopieczni Marka Papszuna nie notują póki co udanego początku sezonu. W lidze wygrali tylko w pierwszej kolejce z GKS-em Katowice (1:0). W dwóch kolejnych spotkaniach poniósł porażki: z Wisłą Płock (1:2) i Radomiakiem Radom (1:3). 

W II rundzie eliminacji do Ligi Konferencji częstochowianie mierzyli się ze słowacką Żiliną. W dwumeczu wygrali aż 6:1. Pierwsze spotkanie także rozgrywali u siebie. 

Marek Papszun ma prawie tydzień, by dobrze przygotować swój zespół do rewanżu z Maccabi. W weekend wicemistrzowie Polski pauzują. Mecz z Zagłębiem Lubin w 4. kolejce ekstraklasy został bowiem przełożony.

