Klasy nie kupisz. Oto co zostawili po sobie goście z Izraela w szatni Rakowa

Raków Częstochowa jest jednym z dwóch polskich zespołów - obok Jagiellonii Białystok - który rywalizuje w eliminacjach do Ligi Konferencji. Czwartkowe mecze obu zespołów zakończyły się w zupełnie odmiennych nastrojach. Jagiellonia wygrała z Silkeborgiem (1:0), a Raków u siebie przegrał z Maccabi Hajfa (0:1). Częstochowian po zakończonym spotkaniu czekała nieprzyjemna niespodzianka.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Raków tego się nie spodziewał. Goście zostawili bałagan

"Krajobraz w szatni gości po meczu w Częstochowie… Chyba zawodnicy i sztab Maccabi nie mieli najlepszych ocen z zachowania w szkole" - napisał dziennikarz Kanału Sportowego Adam Sławiński, załączając nagranie z szatni.

Na filmiku widać ubłoconą szatnię, porozrzucane butelki i ogólnie panujący nieporządek. Goście z Izraela nie popisali się, nie zachowali dobrych manier i posprzątali przeznaczonej dla siebie szatni.

Raków Częstochowa już za tydzień zagra rewanż z Maccabi (14.08). Podopieczni Marka Papszuna nie notują póki co udanego początku sezonu. W lidze wygrali tylko w pierwszej kolejce z GKS-em Katowice (1:0). W dwóch kolejnych spotkaniach poniósł porażki: z Wisłą Płock (1:2) i Radomiakiem Radom (1:3).

W II rundzie eliminacji do Ligi Konferencji częstochowianie mierzyli się ze słowacką Żiliną. W dwumeczu wygrali aż 6:1. Pierwsze spotkanie także rozgrywali u siebie.

Marek Papszun ma prawie tydzień, by dobrze przygotować swój zespół do rewanżu z Maccabi. W weekend wicemistrzowie Polski pauzują. Mecz z Zagłębiem Lubin w 4. kolejce ekstraklasy został bowiem przełożony.