Cały Białystok patrzył na ten mecz! Ależ gol, faworyt w szoku

Jagiellonia Białystok zrobiła już pierwszy krok do tego, aby zagrać w IV rundzie eliminacji do Ligi Konferencji. Zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca wygrał w czwartkowy wieczór na wyjeździe z Silkeborgiem 1:0. Jedynego gola zdobył Bernardo Vital. Białostoccy kibice mogą być w dobrych humorach przed rewanżem, który już za tydzień na Podlasiu. Z kim Jagiellonia może zagrać w IV rundzie? Potencjalni rywale także rozegrali swoje pierwsze spotkanie.
Hajduk Split jawi się jako zdecydowany faworyt dwumeczu z Dinamem Tirana, ale czwartkowe spotkanie na Stadionie Poljud wcale nie było dla gospodarzy łatwą przeprawą. W 36. minucie meczu były zawodnik Wisły Kraków Dejvi Bregu uderzył tak, że ręce składały się same do oklasków. Albańczycy niespodziewanie objęli prowadzenie, którego nie oddali do drugiej połowy.
Po przerwie - w ciągu 14 minut - Hajduk zadał dwa ciosy. Najpierw do siatki trafił 17-letni napastnik Bruno Durdov, a następnie Abdoulie Sanyang.
Czy taki rezultat oznacza, że Hajduk gładko awansuje do IV rundy? Nie jest to przesądzone. Już w II rundzie eliminacji Chorwaci mieli spore problemy. Rywalizowali z azerskim zespołem Zira. W pierwszym meczu zremisowali 1:1, a w rewanżu do pokonania przeciwników potrzebowali dogrywki. Ostatecznie wygrali z grającym w dziesiątkę rywalem 2:1.
Warto wiedzieć, że Hajduk Split w XXI wieku tylko raz dotarł do fazy grupowej (obecnie ligowej) europejskich pucharów. W sezonie 2010/11 grał w grupie Ligi Europy. W ostatnich dwóch latach ich przygoda z Europą kończyła się w III rundzie el. Ligi Konferencji. W 2023 roku marzeń pozbawił ich PAOK Saloniki, a rok temu Rużomberok.
Po pierwszych spotkaniach III rundy eliminacji do Ligi Konferencji bliżej awansu do IV rundy są Jagiellonia i Hajduk. Czy rzeczywiście te dwa zespoły zmierzą się w bezpośrednim starciu o wejście do trzeciego najważniejszego europejskiego pucharu? Odpowiedź na to pytanie poznamy już za tydzień. 14 sierpnia w Białymstoku i Tiranie dojdzie do rewanżowych spotkań.
Rewanże III rundy el. Ligi Konferencji:
