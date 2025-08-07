Mecz już się skończył, gdy Cypryjczycy tak nazwali piłkarzy Legii

Legia Warszawa po wyeliminowaniu Banika Ostrawy awansowała do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Tam czekała ją rywalizacja z AEK-iem Larnaka. Pierwszy mecz odbył się na Cyprze w czwartek o godzinie 18:30. Kibice mieli świadomość, że wyjazdowe spotkanie może być trudne, ale mało kto spodziewał się tak fatalnej postawy stołecznego klubu.

Cypryjczycy tak nazwali piłkarzy Legii. "To bardzo dobry i trudny zespół"

Gospodarze objęli prowadzenie już 16. minucie, ale Legia szybko odpowiedziała trafieniem Jean-Pierre'a Nsame. W drugiej połowie ekipa z ekstraklasy całkowicie zawiodła. Cypryjczycy wbili aż trzy gole, z czego jeden był autorstwa Karola Angielskiego. Finalnie wygrali 4:1 i są bardzo blisko wyeliminowania Legii. Po zakończeniu meczu trener AEK-u Imanol Idiakez podsumował występ swojej drużyny, ale krótko ocenił także zespół Edwarda Iordanescu.

- Wiedzieliśmy, że Legia to bardzo dobry i trudny zespół, pokazali to w pierwszej połowie, ale w drugiej piłkarze zagrali niesamowicie i zasługują na gratulacje. Roberts miał problem z kostką, mam nadzieję, że to nic poważnego. Angelski został zmieniony, bo miał skurcze - powiedział. Głos zabrał również jeden ze strzelców Yerson Chacon.

- Cała drużyna zagrała świetnie, oczywiście cieszę się ze swojego gola, ale teraz przed nami jeszcze jeden mecz, na wyjeździe, musimy wygrać i awansować. W pierwszej połowie mieliśmy trudności, ale po przerwie poprawiliśmy grę, strzeliliśmy gole i odnieśliśmy wielki sukces - dodał.

Rewanżowy mecz pomiędzy Legią Warszawa a AEK-iem Larnaka odbędzie się w czwartek 14 sierpnia w Warszawie. Wcześniej stołeczny klub czekać będzie jeszcze starcie z GKS-em Katowice w ekstraklasie. Ten mecz zaplanowany jest na niedzielę.