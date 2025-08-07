Wystarczyło 15 minut. Jeden gol rozstrzygnął mecz Jagiellonii w LK

Jagiellonia Białystok marzy o tym, żeby powtórzyć poprzedni sezon. Wówczas białostoczanie dotarli do ćwierćfinału Ligi Konferencji. W czwartkowy wieczór podopieczni Adriana Siemieńca chcieli postawić kolejny krok w stronę fazy ligowej rozgrywek. W wyjazdowym meczu mierzyli się z duńskim Silkeborgiem. Oba zespoły w tegorocznych zmaganiach rozegrały już jeden dwumecz. Jagiellonia pokonała Novi Pazar 5:2, a Silkeborg 4:3 - dopiero po dogrywce w rewanżu - wyeliminował Akureyri.

Jagiellonia z zaliczką przed rewanżem. Piękny gol Vitala

Dość nieoczekiwanie to Silkeborg wypracował sobie pierwszą dogodną sytuację do strzelenia gola jeszcze zanim zrobiła to Jagiellonia. Z dobrej strony pokazał się Jens Martin Gammelby, który przed laty grał w Miedzi Legnica. Podłączył się prawym skrzydłem, wpadł w pole karne i zmusił Sławomira Abramowicza do interwencji.

Groźny był także drugi boczny obrońca - Montano, który płaskim podaniem obsłużył McCowatta. Ten uprzedził Kobayashiego i trafił w słupek. Jagiellonia po raz pierwszy na poważnie bramce Larsena zagroziła w 15. minucie. I zrobiła to perfekcyjnie. Z rzutu rożnego dośrodkował Prip, świetnym wyblokiem popisał się Pululu, a wbiegający na środku pola karnego Bernardo Vital pięknym, technicznym strzałem trafił do siatki.

To był jedyny gol w pierwszej połowie, choć trzeba przyznać, że - zwłaszcza w końcówce - gospodarze kilka razy znaleźli się z piłką pod bramką Abramowicza. Nie potrafili jednak znaleźć drogi do siatki.

Po zmianie brakowało konkretów, a najlepsze okazje do strzelania gola miała Jagiellonia. Pululu przegrał pojedynek oko w oko z bramkarzem, a Kobayashi po rzucie rożnym mógł iść w ślady Vitala. Obaj jednak nie trafili do siatki. To oznacza, że na półmetku III rundy eliminacji do Ligi Konferencji Jagiellonia prowadzi z Silkeborgiem 1:0.

Rewanżowe spotkanie zostanie rozegrane 14 sierpnia w Białymstoku.