Wystarczyło 15 minut. Jeden gol rozstrzygnął mecz Jagiellonii w LK
Jagiellonia Białystok poleciała do Danii i zrobiła to, czego oczekiwali od niej kibice. Podopieczni Adriana Siemieńca w meczu III rundy eliminacji do Ligi Konferencji pokonali na wyjeździe Silkeborg 1:0. Jedynego gola w meczu zdobył Bernardo Vital. Białostoczanie do rewanżu, który za tydzień odbędzie się na Podlasiu, przystąpią w dobrych humorach.
Jagiellonia
Jagiellonia Białystok marzy o tym, żeby powtórzyć poprzedni sezon. Wówczas białostoczanie dotarli do ćwierćfinału Ligi Konferencji. W czwartkowy wieczór podopieczni Adriana Siemieńca chcieli postawić kolejny krok w stronę fazy ligowej rozgrywek. W wyjazdowym meczu mierzyli się z duńskim Silkeborgiem. Oba zespoły w tegorocznych zmaganiach rozegrały już jeden dwumecz. Jagiellonia pokonała Novi Pazar 5:2, a Silkeborg 4:3 - dopiero po dogrywce w rewanżu - wyeliminował Akureyri.

Jagiellonia z zaliczką przed rewanżem. Piękny gol Vitala

Dość nieoczekiwanie to Silkeborg wypracował sobie pierwszą dogodną sytuację do strzelenia gola jeszcze zanim zrobiła to Jagiellonia. Z dobrej strony pokazał się Jens Martin Gammelby, który przed laty grał w Miedzi Legnica. Podłączył się prawym skrzydłem, wpadł w pole karne i zmusił Sławomira Abramowicza do interwencji.

Groźny był także drugi boczny obrońca - Montano, który płaskim podaniem obsłużył McCowatta. Ten uprzedził Kobayashiego i trafił w słupek. Jagiellonia po raz pierwszy na poważnie bramce Larsena zagroziła w 15. minucie. I zrobiła to perfekcyjnie. Z rzutu rożnego dośrodkował Prip, świetnym wyblokiem popisał się Pululu, a wbiegający na środku pola karnego Bernardo Vital pięknym, technicznym strzałem trafił do siatki.

To był jedyny gol w pierwszej połowie, choć trzeba przyznać, że - zwłaszcza w końcówce - gospodarze kilka razy znaleźli się z piłką pod bramką Abramowicza. Nie potrafili jednak znaleźć drogi do siatki. 

Po zmianie brakowało konkretów, a najlepsze okazje do strzelania gola miała Jagiellonia. Pululu przegrał pojedynek oko w oko z bramkarzem, a Kobayashi po rzucie rożnym mógł iść w ślady Vitala. Obaj jednak nie trafili do siatki. To oznacza, że na półmetku III rundy eliminacji do Ligi Konferencji Jagiellonia prowadzi z Silkeborgiem 1:0.

Rewanżowe spotkanie zostanie rozegrane 14 sierpnia w Białymstoku.

  • Silkeborg IF 0:1 Jagiellonia Białystok (0:1)
  • Gole: Bernardo Vital' 15
  • Silkeborg: Nicolai Larsen (gk) (k) - Gammelby, Ostrom, Ganchas, Montano - Mads Larsen, Mattson, Freundlich (62' Boesen) - Bakiz (62' Al-Hajj), McCowatt (77' Simmelhack) - Adamsen
  • trener: Kent Nielsen
  • Jagiellonia: Abramowicz (gk) - Wojtuszek, Vital, Kobayashi, Wdowik - Pozo (61' Pietuszewski), Romańczuk (k), Drachal - Imaz, Pululu (77' Rallis), Prip (61' Villar)
  • trener: Adrian Siemieniec
  • sędziował: Jamie Robinson (Irlandia Północna)
  • żółte kartki: Pelle Mattson, Robin Ostrom - Taras Romanczuk, Afimico Pululu

