Niespodziewane wieści dzień po meczu Lecha. Gwiazda na wylocie

- Bartosz Salamon był naszym najlepszym obrońcą na tym turnieju. Być może jest to teza dla niektórych bardzo kontrowersyjna, natomiast moim zdaniem on w pierwszym meczu zagrał bardzo przyzwoicie, a przy tych dwóch bramkach… nie zawalił ich - mówił niespodziewanie były reprezentant Polski Marek Koźmiński o występie Salamona na ubiegłorocznych mistrzostwach Europy, w których Biało-Czerwoni nie wyszli z grupy. Sam piłkarz przyznał po porażce 1:2 z Holandią: "Czuję się winny za tę porażkę, bo powinienem jako obrońca zablokować strzał Weghorsta".
Po mistrzostwach Europy Salamonowi nie bardzo wiodło się w Lechu Poznań. W ubiegłym sezonie zagrał 17 spotkań i miał asystę. W czterech ostatnich meczach ligowych zabrakło go nawet w kadrze meczowej. Jeszcze przed rozpoczęciem tego sezonu Damian Smyk z Goal.pl pisał, że Lech Poznań najchętniej rozstałby się z Salamonem. "Chodzi o to, że stoper ma wysoką pensję i nie należy do faworytów trenera Nielsa Frederiksena" - pisało Weszło.com.
Teraz Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl przekazał najnowsze wieści ws. przyszłości Salamona. Okazuje się, że Salamona nie widzą już w klubie i został poinformowany, że może sobie szukać nowego pracodawcy. Sam zawodnik nie chciałby jednak odchodzić z Poznania.
"Były kadrowicz jasno komunikuje jednak, że może jeszcze pomóc zespołowi. Jak słyszymy, Salamon na razie nie rozważa na poważnie żadnych ofert. Najchętniej powalczyłby o miejsce w składzie, aby pomóc zespołowi, jak miało to miejsce przy okazji sezonu mistrzowskiego. Wiele wskazuje na to, że taki scenariusz będzie trudny do zrealizowania" - czytamy na Meczyki.pl.
Media pisały, że piłkarzem interesowały się różne kluby - m.in. włoski drugoligowiec Carrarese Calcio czy Radomiak.
34-letni Salamon w tym sezonie jest jedynym środkowym obrońcą w kadrze Lecha Poznań, który jeszcze nie dostał szansy gry. Wystąpili za to Antonio Milić, Mateusz Skrzypczak, Alex Douglas oraz Wojciech Mońka. Wszyscy ci piłkarze w hierarchii Frederiksena na pozycji środkowego obrońcy są przed Salamonem.
Salamon dla Lecha Poznań zagrał 87 spotkań, zdobył cztery gole i miał trzy asysty. Wcześniej grał w takich klubach jak: Brescia, Cagliari, SPAL, Pescara, Brescia, Sampdoria czy Frosinone.
