Transferowy hit nad hity staje się faktem! Legia zarobi wielkie pieniądze

Od kilku dni po sieci krążyły doniesienia o możliwym transferze Jana Ziółkowskiego do AS Romy. Młodym obrońcą Legii Warszawa interesować się miały także Udinese oraz niemiecka Borussia Moenchengladbach, jednak rzymianie byli najbardziej konkretni i mieli najmocniej interesować samego zawodnika. Teraz wygląda na to, że obie strony dopięły swego, a odejście Ziółkowskiego do Włoch jest nieuniknione.

Roma i Legia w pełni dogadane. Ziółkowski o krok od giganta

Zdaniem Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl oba kluby, a także sam piłkarz, mają już wszystko ustalone. Roma zapłaci za 20-latka sześć milionów euro. Do tego dojdzie także ew. 1,5 mln euro w bonusach oraz procent od następnej sprzedaży. Młody Polak podpisze z gigantem z Rzymu kontrakt aż do końca czerwca 2030 roku. Zasadniczo to jedyną brakującą formalnością są testy medyczne, do których dojść ma w następnych dniach.

Ziółkowski jeszcze pomoże Legii

Wszystko to budzi pytanie, czy w takiej sytuacji Ziółkowski zagra jeszcze w barwach Legii. Przede wszystkim w dzisiejszej rywalizacji wyjazdowej z AEK-iem Larnaka w III rundzie eliminacji Ligi Europy. Otóż według doniesień nic nie stoi na przeszkodzie, by tak się stało. Środkowy obrońca ma zagrać przeciwko Cypryjczykom i dopiero potem pożegnać się w warszawskim klubem. Początek tego spotkania w czwartek 7 sierpnia o 18:30.

Jan Ziółkowski rozegrał w swojej karierze dla Legii 35 spotkań. AS Roma to piąty zespół poprzedniego sezonu Serie A. Rzymianie zagrają dzięki temu w fazie ligowej Ligi Europy. Być może z Legią, jeśli warszawianie dostaną się do tych rozgrywek. Ich celem na nadchodzące rozgrywki będzie wywalczenie sobie miejsca w Lidze Mistrzów, w której ostatni raz grali w sezonie 2018/19. Pomóc ma w tym nowy, bardzo doświadczony trener Gian Piero Gasperini, twórca sukcesów Atalanty Bergamo w ostatnich latach.