Liga Konferencji. Kiedy gra Raków? O której mecz Jagiellonia - Silkeborg? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

W czwartek do gry w eliminacjach europejskich pucharów wchodzą trzy polskie zespoły: Legia Warszawa, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok. Po środowych rywalizacjach Lech Poznań nie dodał kolejnych punktów do rankingu UEFA, ponieważ przegrał 1:3 z Crveną Zvezdą i oddalił się od play-offów w Lidze Mistrzów. Legia zagra w III rundzie Ligi Europy z AEK-iem Larnaca, a Raków i Jagiellonia, odpowiednio, z Maccabi Hajfa oraz Silkeborgiem na etapie Ligi Konferencji.

Raków osłabiony przed rywalizacją w Europie? "Intensywny i dynamiczny mecz"

Sugerując się danymi z Opta Power Ranking, dużo trudniejsze zadanie w eliminacjach będzie miał Raków, ponieważ Maccabi jest notowane na 377. miejscu (Raków jest na 130. pozycji). Zespół z Izraela, który gra domowe mecze w Europie na Węgrzech, grał w sezonie 23/24 na etapie 1/8 finału Ligi Konferencji, ale tam przegrał w dwumeczu z Fiorentiną. Maccabi już dotarło do Częstochowy, gdzie ma dodatkową ochronę na czas pobytu w Polsce.

Marek Papszun nie będzie mógł skorzystać w tym dwumeczu z kontuzjowanego Jeana Carlosa, Iviego Lopeza i Władysława Koczergina. - Spodziewam się intensywnego meczu, dynamicznego, z dużą liczbą pojedynków, faz przejściowych, krótkich i szybkich akcji, które będą się kończyły w polu karnym. Zakładam, że częściej w polu karnym przeciwnika - tłumaczył trener Rakowa.

Jagiellonia faworytem w dwumeczu? "To nasz nadrzędny cel"

Silkeborg to 449. drużyna według Opta Power Rankingu, w porównaniu do 221. pozycji Jagiellonii, co mogłoby sugerować, że przedstawiciel Ekstraklasy jest faworytem tego dwumeczu. Duńczycy mają za sobą wymagającą rywalizację z islandzkim KA Akureyri.

- Posiadanie piłki to narzędzie. Środek, który trzeba wykorzystywać, żeby osiągnąć swój cel. Nigdy nie jest jednak celem samym w sobie. Przede wszystkim chcemy nie tracić bramek i je zdobywać. To nasz nadrzędny cel na boisku. Wiemy, z kim się mierzymy. Mamy pewne doświadczenie gry na europejskim poziomie - opowiadał Adrian Siemieniec na przedmeczowej konferencji prasowej.

Na razie trener Jagiellonii nie może narzekać na sytuację kadrową, bo ma do dyspozycji wszystkich piłkarzy. Ciekawe będzie podejście trenera Siemieńca do Afimico Pululu, który strzelił cztery gole w czterech meczach tego sezonu. Przy okazji pierwszego meczu z Novi Pazar, Pululu był na ławce rezerwowych, a w wyjściowym składzie Jagiellonii znalazł się Dimitris Rallis.

Liga Konferencji. Kiedy gra Raków? O której mecz Jagiellonia - Silkeborg? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Wcześniej rozpocznie się wyjazdowy mecz Jagiellonii Białystok z Silkeborgiem. Spotkanie zacznie się w czwartek o godz. 19:00. Dwie godziny później, czyli o godz. 21:00, Raków będzie rywalizować z Maccabi na swoim stadionie. Relacje tekstowe na żywo z meczów Jagiellonii Białystok i Rakowa Częstochowa w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.