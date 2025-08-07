Liga Europy. Kiedy gra Legia? Gdzie oglądać mecz AEK - Legia Warszawa? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Dużą ulgę mogli poczuć fani Legii Warszawa, gdy Karel Pojezny władował piłkę do własnej bramki w 74. minucie meczu w stolicy, a co za tym idzie, przechylił szalę zwycięstwa w dwumeczu na korzyść Legii (2:2 w pierwszym meczu). Banik Ostrawa rzucił warszawianom bardzo poważne wyzwanie, któremu na szczęście podołali. Choć ich ogólna dyspozycja daleka jest jeszcze od optymalnej, szczególnie w defensywie. Widać to też było w ostatnim meczu ligowym.

Liga + puchary? Legia ma jeszcze co poprawiać

W nim Legii nie udało się wygrać u siebie z beniaminkiem Arką Gdynia. Ponad 60 proc. posiadania piłki, aż 21 strzałów (tylko 3 celne), a mimo to remis 0:0 i bolesna strata punktów. Edi Iordanescu co prawda niemal kompletnie wymienił tam wyjściową jedenastkę. Ze składu z Banikiem ostał się jedynie Kacper Tobiasz w bramce. Niemniej rezerwowi nie dali szczególnie pozytywnego przekazu, a Legia jeszcze musi popracować nad łączeniem pucharów z ligą. Z przywileju przeniesienia sobie meczu już nie skorzystają, bo zrobili to w pierwszej kolejce z Piastem Gliwice, gdy wracali z odległego Kazachstanu (I runda eliminacji z Aktobe). Chyba że awansują do IV rundy, to wtedy mogą zrobić to ponownie.

Teraz warszawianie znów mają przed sobą dłuższy wyjazd, bo nie do Czech, a na Cypr. AEK Larnaka będzie ich kolejną przeszkodą w drodze do Ligi Europy. To czwarty zespół poprzedniego sezonu tamtejszej ligi. Oni akurat niczego jeszcze nie łączą, bo liga cypryjska rusza w weekend 23-24 sierpnia. Trzeba im jednak oddać, że jak dotąd z byle kim nie wygrywali.

AEK wygrywał z solidnymi firmami. Legia spotka wielu znajomych z Ekstraklasy

W pierwszej rundzie po rzutach karnych pokonali serbski Partizan Belgrad, z kolei w drugiej ograli w dwumeczu słoweńskie Celje (1:1, 2:1), czyli ćwierćfinalistę poprzedniej edycji Ligi Konferencji. Na ich drodze stanie teraz kolejny ćwierćfinalista LK i oby tego już nie pokonali. Fani Ekstraklasy znajdą w Larnace kilka znajomych twarzy. Zlatan Alomerović przez lata bronił dla Lechii Gdańsk oraz Jagiellonii Białystok. Lewy obrońca Angel Garcia ma 70 spotkań w Wiśle Płock, zaś podstawowym napastnikiem AEK jest Karol Angielski. W dodatku niedawno ich nowym golkiperem został Kewin Komar z Puszczy Niepołomice.

Liga Europy. Kiedy gra Legia? Gdzie oglądać mecz AEK - Legia Warszawa? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz AEK Larnaka - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek 7 lipca o 18:30 na stadionie w Larnace. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na TVP 2 oraz w TVP Sport. W Internecie z kolei będzie ją można znaleźć na sport.tvp.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.