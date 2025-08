Znamy potencjalnych rywali polskich klubów w pucharach! Legia musi wygrać

"Po maksymalnej liczbie punktów, którą do krajowego rankingu UEFA wniósł w środę Lech Poznań, w czwartek punktowały aż trzy nasze drużyny, też maksymalnie. Jagiellonia wygrała z Novim Pazar 3:1, Raków z Żyliną 3:1, a Legia 2:1 z Banikiem Ostrawa. Lepiej być nie mogło!" - podkreślał Kacper Sosnowski ze Sport.pl. Wciąż Polska ma aż czterech reprezentantów w europejskich pucharach. Lech awansował do III rundy el. Ligi Mistrzów, Legia na ten sam etap, ale Ligi Europy, z kolei Raków i Jagiellonia do III rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy. Wiemy już, że na jesień w rozgrywkach Starego Kontynentu na pewno zagra poznańska ekipa, przynajmniej w LKE, choć trzymamy kciuki za tę najbardziej prestiżową ligę.

REKLAMA

Zobacz wideo

Polskie zespoły czekają na losowanie europejskich pucharów. Oto na kogo mogą trafić

Nasze kluby znają już rywali, z którymi zmierzą się w najbliższym dwumeczu, a w poniedziałek 4 sierpnia poznają też przeciwników, z którymi mogą zagrać na ostatnim etapie rywalizacji w eliminacjach. Tego dnia odbędzie się losowanie fazy play-off el. LM, LE i LKE. W przypadku zwycięstwa z Crveną zvezda Lech będzie mógł trafić w IV rundzie na jednego z pięciu nierozstawionych rywali, a wśród nich jest m.in. Dynamo Kijów czy zawsze groźny Karabach Agdam.

Potencjalni rywale Lecha Poznań w IV rundzie el. LM:

Kajrat Ałmaty (KAZ) / Slovan Bratysława (SVK)

FC Basel 1893 (SUI)

Shkendija Tetowo (MKD) / Karabach Agdam (AZE)

Dynamo Kijów (UKR) / Pafos FC (CYP)

Sturm Graz (AUT).

A co w przypadku porażki? Wówczas mistrzowie Polski zagrają w IV rundzie, ale el. LE. Kto może być ich przeciwnikiem? Najtrudniejszymi wydają się być ci z Belgi i Turcji.

Potencjalni rywale Lecha Poznań w IV rundzie el. LE:

KRC Genk (BEL)

5 RFS (LVA) / KuPS (FIN)

Aberdeen FC (SCO)

Samsunspor FC (TUR).

Legia zawalczy o awans do IV rundy LE z AEK Larnaka. W przypadku, gdy dokona tej sztuki, wówczas będą na nią czekać kolejni groźni rywale.

Potencjalni rywale Legii Warszawa w IV rundzie el. LE:

HNK Rijeka (CRO) / Shelbourne FC (IRL)

Zrinjski Mostar (BIH) / Breidablik Kopavogur (ISL)

Lincoln Red Imps FC (GIB) / Noah (ARM)

BK Hacken (SWE) / SK Brann (NOR).

A co jeśli Legia przegra z AEK Larnaka? Spadnie do LKE i zagra w IV rundzie el. A tam teoretycznie czekać będą na nią jeszcze groźniejsi rywale niż w LE. Może bowiem trafić na takie drużyny jak Szachtar Donieck, Rapid Wiedeń czy reprezentanta Premier League, czyli Crystal Palace.

Potencjalni rywale Legii Warszawa w IV rundzie el. LKE:

Rapid Wiedeń (AUT) / Dundee United FC (SCO)

Crystal Palace FC (ENG)

Partizan Belgrad (SRB) / Hibernian FC (SCO)

Ballkani (KOS) / Shamrock Rovers FC (IRL)

Panathinaikos AO (GRE) / Szachtar Donieck (UKR) (przegrany Q3 LE).

Zobacz też: Media: Flick podjął decyzję ws. Lewandowskiego i Szczęsnego.

A co w przypadku Rakowa i Jagiellonii? Obie drużyny muszą wygrać najbliższy dwumecz, by zostać w walce o jesień w europejskich pucharach. Jeśli uda im się pokonać kolejno Maccabi Hajfa i Silkeborg IF, wówczas mogą trafić na kolejnych silnych rywali. Najgroźniejszym wydaje się Hajduk Split. Zarówno częstochowska, jak i białostocka ekipa trafiły do grupy 2 podczas losowania, więc mogą trafić na tych samych przeciwników.

Potencjalni rywale Rakowa Częstochowa i Jagielloni Białystok w IV rundzie el. LKE:

FC Lausanne-Sport (SUI) / FK Astana (KAZ)

Hajduk Split (CRO) / Dinamo City (ALB)

CS U Craiova (ROU) / Spartak Trnawa (SVK)

Żalgiris Kowno (LTU) / Arda Kyrdżali (BUL)

Polissia Żytomierz (UKR) / Paksi FC (HUN).

Losowanie LM odbędzie się o godzinie 12:00. 60 minut później zaplanowano losowanie LE, a na 14:00 losowanie LKE.