Pilne wieści ws. polskich klubów w europejskich pucharach!

Legia Warszawa i Raków Częstochowa grają dalej w kwalifikacjach europejskich pucharów. Oba zespoły awansowały do trzeciej rundy odpowiednio Ligi Europy oraz Ligi Konferencji, a ich rywalami będą AEK Larnaka i Maccabi Hajfa.

REKLAMA

Zobacz wideo Syn Jana Urbana skradł show! "Będę musiał się przejechać"

Legia Warszawa i Raków Częstochowa grają dalej w pucharach. Oto kto pokaże ich kolejne mecze

Wiadomo, która stacja pokaże domowe mecze warszawian i częstochowian w trzeciej rundzie. Będzie to Telewizja Polska - 7 sierpnia spotkanie Raków - Maccabi będzie można zobaczyć w TVP Sport, na stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Natomiast 14 sierpnia starcie Legia - AEK będzie transmitowane w TVP 2, na stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Zobacz także: Ujawnił całą prawdę o Goncalo Feio. To dlatego doszło do rozstania

Warto przypomnieć, że publiczny nadawca 6 sierpnia pokaże również potyczkę Lech Poznań - Crvena zvezda w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Na razie nie wiadomo za to, czy któraś z polskich stacji będzie transmitować spotkanie Jagiellonia Białystok - Silkeborg w trzeciej rundzie eliminacji LK (14 sierpnia).

Polskie kluby robią furorę w pucharowych eliminacjach. Wyniki mówią same za siebie

Meczów polskich klubów można wyczekiwać z niecierpliwością, bowiem na razie wyniki są bardzo obiecujące. Z 10 spotkań nasi przedstawiciele w Europie wygrali aż dziewięć, wyjątkiem było pierwsze spotkanie Legii z Banikiem w Ostrawie (2:2). To ma przełożenie także na krajowy ranking UEFA, gdzie Polska zmniejsza dystans do krajów będących tuż przed nią (Norwegia, Grecja).

Zanim polskie kluby wrócą do gry w pucharach, to w poniedziałek 4 sierpnia będą nasłuchiwać ważnych wieści. Wtedy odbędzie się bowiem losowanie IV rundy eliminacji wszystkich trzech pucharów (na pewno zagrają w niej Lech i Legia, Raków oraz Jagiellonia będą musiały to wywalczyć).