Już są! Oto terminy meczów polskich drużyn w europejskich pucharach

"Po maksymalnej liczbie punktów, którą do krajowego rankingu UEFA wniósł w środę Lech Poznań, w czwartek punktowały aż trzy nasze drużyny, też maksymalnie. Jagiellonia wygrała z Novim Pazar 3:1, Raków z Żyliną 3:1, a Legia 2:1 z Banikiem Ostrawa. Lepiej być nie mogło!" - ekscytował się Kacper Sosnowski ze Sport.pl. Polska znacząco umocniła pozycję w zestawieniu i ma szansę dokonać historycznych rzeczy. Tym bardziej że komplet naszych zespołów wciąż jest w grze o występ w europejskich pucharach na jesień. Lech awansował do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, Legia Warszawa na ten sam etap Ligi Europy, a Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok zagrają w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy.

Wszystkie polskie drużyny poznały już rywali, z którymi przyjdzie im się zmierzyć w najbliższym dwumeczu. Co więcej, ustalono już terminy, w których dojdzie do tych spotkań. Wyszczególniono, gdzie odbędą się te starcia, a także o której godzinie.

I tak, zaczynając od najbardziej prestiżowych rozgrywek, Lech w trzeciej rundzie zmierzy się z Crveną zvezda. Pierwszy mecz odbędzie się na stadionie w Poznaniu. Natomiast rewanż na terenie rywala, co nie jest dobrą informacją dla wielkopolskiego klubu. Teoretycznie łatwiej grać drugie spotkanie u siebie, szczególnie w przypadku, kiedy trzeba odrabiać ewentualne straty. Wtedy do walki motywuje cię dodatkowo publiczność.

Podobny los spotkał Raków. Jego kolejnym rywalem będzie Maccabi Hajfa, a pierwszy mecz zostanie rozegrany przy Limanowskiego. Rewanż zaplanowano z kolei na Węgrzech. Nieco więcej szczęścia pod tym względem miały Legia, a także Jagiellonia. Obie z ekip rewanże rozegrają na własnych stadionach. Stołeczny klub zagra z AEK Larnaka, a białostocki z Silkeborg IF.

Terminarz spotkań polskich klubów w eliminacjach europejskich pucharów:

Lech Poznań vs Crvena zvezda:

6 sierpnia, godzina 20:30 - stadion w Poznaniu

12 sierpnia, godzina 21:00 - stadion w Belgradzie

Legia Warszawa vs AEK Larnaka:

7 sierpnia, godzina 18:30 - stadion w Larnace

14 sierpnia, godzina (najprawdopodobniej) 21:00 - stadion w Warszawie

Raków Częstochowa vs Maccabi Hajfa:

7 sierpnia, godzina 21:00 - stadion w Częstochowie

14 sierpnia, godzina (nie jest jeszcze znana) - stadion w Kisvardzie

Jagiellonia Białystok vs Silkeborg IF: