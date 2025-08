Oto co Serbowie zrobili przed meczem z Jagiellonią. Ręce opadają

Jagiellonia Białystok walczy o to, by na jesień zagrać w europejskich pucharach. I w czwartkowy wieczór zrobiła kolejny krok w tym kierunku. W rewanżowym spotkaniu pokonała 3:1 Novi Pazar (5:2 w dwumeczu). Dwa gole dla polskiej drużyny zdobył Afimico Pululu, a jeden dołożył Taras Romańczuk. Emocji na boisku nie brakowało. Te udzieliły się też kibicom. Tych z Serbii emocje poniosły już przed meczem i zdecydowali się na dość chuligański wybryk.

Serbscy kibice przyjechali do Polski i zniszczyli mienie. Obraźliwe wyzwiska

Na kilka godzin przed spotkaniem niektórzy fani Novi Pazar wybrali się na miasto i pozostawili po sobie ślad. W jaki sposób? Jak donosi kurir.rs, malowali po ścianach w pobliżu dworca. W jednym z tuneli napisali obraźliwe słowa wobec białostockiej ekipy - "Jaga k***a. Extremi - Torcida". A to nie koniec. Podpalili też jakiś przedmiot. Zdaniem dziennikarzy mógł być to szalik polskiego zespołu. Zdjęciem tego graffiti, a także ognia serbscy kibice pochwalili się w mediach społecznościowych. Pojawiło się ono m.in. na InstaStories "torcidasandzak.1989". Ba, w trakcie meczu na tym samym profilu zamieszczono kolejne obraźliwe słowa pod adresem drużyny Adriana Siemieńca. "Jaga k***a!" - czytamy w relacji.

Kibice Novi Pazar dopuścili się tych czynów, mimo że teoretycznie miało ich w ogóle nie być w Polsce. Jak poinformowali dziennikarze, serbscy fani chcieli zbojkotować mecz z uwagi na fakt, że policja zakazała im spotkać się z kibicami z Turcji. Dlatego też zapowiedzieli dzień przed spotkaniem, że nie zagoszczą w Białymstoku. Widać jednak, że zmienili zdanie. Nie była to liczna grupa, ale zdążyła narobić szkód.

Jagiellonia Białystok - Novi Pazar Screen z https://www.instagram.com/stories/torcidasandzak.1989/3688976365652707857/

Jagiellonia coraz bliżej fazy ligowej LKE

Jagiellonia awansowała do trzeciej rundy Ligi Konferencji Europy i jest już coraz bliżej sukcesu, jakim będzie gra w fazie ligowej rozgrywek. W nadchodzącym dwumeczu polska drużyna zagra z Silkeborg IF. Spotkania zaplanowano na 7 i 14 sierpnia. Najpierw Jagiellonia zagra na wyjeździe, a następnie podejmie duński zespół u siebie, co teoretycznie powinno działać na korzyść piłkarzy Siemieńca. Relacje tekstowe z tych meczów będą dostępne na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.