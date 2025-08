Oto potencjalni rywale Legii w IV rundzie Ligi Europy. Świetne wieści

Legia Warszawa po prawdziwym thrillerze przy Łazienkowskiej pokonała Banik Ostrawa 2:1 i awansowała do III rundy eliminacji Ligi Europy. Już wiadomo, że zmierzy się w niej z cypryjskim AEK-iem Larnaka. Jeśli znów wygra, wejdzie do ostatniej rundy. A na kogo może w niej trafić? Polscy kibice mają powody do optymizmu. Legia w trakcie losowania znajdzie się w gronie drużyn rozstawionych