Ależ sensacja! Świetne wieści dla Polski nadeszły niespodziewanie

Polska zakończyła poprzedni sezon w klubowym rankingu UEFA na 15. miejscu. Dzięki temu od sezonu 26/27 Ekstraklasę na europejskim podwórku będzie reprezentować pięć drużyn, a dwa zespoły znajdą się w eliminacjach Ligi Mistrzów. Po czwartkowych meczach Jagiellonii Białystok i Rakowa Częstochowa - oba zespoły awansowały do trzeciej rundy el. Ligi Konferencji - wiadomo, że Polska uzyska co najmniej dwa pkt do klubowego rankingu UEFA, w czym pomogła też Legia Warszawa. Aktualnie Polska znajduje się na 13. miejscu.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Fabiański potwierdza zainteresowanie Legii Warszawa! "Rozmawiałem z Michałem"

Grecy tracą jednego przedstawiciela w eliminacjach. Świetne wieści dla Polaków

Sytuacja Polski w klubowym rankingu może się poprawić w najbliższym czasie. Aktualnie nasza liga traci około 1,500 pkt do jedenastej Grecji, którą w eliminacjach reprezentuje Olympiakos Pireus, Panathinaikos Ateny, PAOK Saloniki, AEK Ateny oraz Aris Saloniki. Pod koniec lipca wiadomo już, że ta grecka grupa uszczupli się o jedną drużynę. Mowa o Arisie Saloniki.

Aris trafił w drugiej rundzie el. Ligi Konferencji na Araz Nachiczewan z Azerbejdżanu, który debiutował w eliminacjach europejskich pucharów. Pierwszy mecz zakończył się wygraną 2:1 Arazu, co było sporym zaskoczeniem. Po pierwszej połowie w spotkaniu rewanżowym azerski zespół wygrywał 2:0 i miał już trzybramkową zaliczkę. W 90. minucie Monchu zdobył bramkę na 2:2, ale to finalnie nie wystarczyło do doprowadzenia do dogrywki. Dwumecz zakończył się sensacyjnym wynikiem 4:3 dla drużyny z Azerbejdżanu.

W ten sposób Grecja ma "tylko" cztery drużyny w europejskich pucharach. Olympiakos i Panathinaikos będą walczyć o fazę ligową Ligi Mistrzów, PAOK - o Ligę Europy, a AEK o Ligę Konferencji. Polska ma 33,125 pkt w rankingu UEFA, a Grecja - 34,712 pkt.

Zobacz też: Było już 0:1. Potem Raków pokazał, co znaczy polska piłka

Miejsca 11-15 w klubowym rankingu UEFA:

11. Grecja - 34,712 pkt

12. Norwegia - 34,087 pkt

13. Polska - 33,125 pkt

14. Dania - 31,106 pkt

15. Austria - 30,850 pkt

Aktualnie wiadomo, że Lech jest pewny udziału co najmniej w fazie ligowej Ligi Konferencji. Jagiellonia będzie pewna rozstawienia w play-offach Ligi Konferencji, jeżeli Legia wyeliminuje Banik Ostrawa. Raków zapewni sobie rozstawienie w ostatniej rundzie, jeżeli wyeliminuje Maccabi Haifa. W temacie Legii należy wspomnieć, że pokonanie Larnaki w trzeciej rundzie da zespołowi Edwarda Iordanescu rozstawienie w play-offach Ligi Europy.