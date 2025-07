Burza przed meczem Jagiellonii. Sprawa ma trafić do ambasady Serbii!

Jagiellonia Białystok jest o krok bliżej awansu do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Zespół Adriana Siemieńca wygrał 2:1 na wyjeździe z FK Novi Pazar po golach Dimitrisa Rallisa i Afimico Pululu. Wszystko zatem wyjaśni się w rewanżu w Białymstoku. Przy okazji meczu w Serbii grupa dwóch tys. kibiców Novi Pazar hałasowała pod hotelem, w którym mieszkała Jagiellonia. Doszło też do ataku na polską rodzinę z dziećmi. - Gdy graliśmy w Novim Pazarze, to tam takich normalnych Serbów traktowano jak zwierzęta - opowiadał Veljko Nikitović, dyrektor sportowy Arki Gdynia.

Serbowie napadnięci w Białymstoku? Jagiellonia reaguje. "Przeczą zawartej relacji"

Novi Pazar wydał komunikat, w którym poinformował, że w środę doszło do incydentu, podczas którego delegacja została napadnięta przez grupę 30 zamaskowanych osób. Zdaniem Serbów policja pojawiła się zbyt późno na miejscu. "Żądamy podjęcia wszelkich niezbędnych środków, aby zapewnić bezpieczeństwo drużynie i towarzyszącej jej delegacji do czasu ich powrotu do Serbii" - czytamy. Sprawa ma też trafić do serbskiej ambasady w Polsce.

Jagiellonia zareagowała na te wieści na kilka godzin przed rewanżowym meczem z Novi Pazar. W piśmie możemy przeczytać, że polska strona była zaskoczona takimi informacjami. "Na ten moment nie potwierdzają tego zdarzenia żadne znane nam ustalenia. Odpowiednie służby zabezpieczają nagrania z miejskiego monitoringu. Dotychczasowe informacje i ustalenia przeczą zatem relacji zawartej w oficjalnym komunikacie klubu gości" - pisze Jagiellonia w komunikacie opublikowanym na portalu X.

Jagiellonia zauważa, że do tej pory żadna zagraniczna delegacja nie wymagała ochrony policyjnej.

"Wzmożone środki bezpieczeństwa w przypadku Novi Pazar zostały wdrożone z uwagi na niepokojące wydarzenia, do jakich doszło w związku z pierwszym meczem rozgrywanym w Nowym Pazarze. Dzień przed spotkaniem pobity został polski obywatel, którego obecność w mieście mogła być powiązana, bez względu na jego intencje, z przyjazdem Jagiellonii Białystok i obecnością polskich kibiców. Apelujemy o odpowiedzialność w komunikacji oraz powstrzymanie się od formułowania bezpodstawnych zarzutów" - dodaje klub.

Rewanżowy mecz między Jagiellonią a Novi Pazar odbędzie się w czwartek o godz. 20:15. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.