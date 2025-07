Polacy pobici w Serbii. Są najnowsze wieści

Jagiellonia Białystok postawiła pierwszy krok w kierunku awansu do III rundy eliminacji Ligi Konferencji. Podopieczni Adriana Siemieńca pokonali na wyjeździe FK Novi Pazar 2:1. Gole dla brązowych medalistów mistrzostw Polski 2023/24 strzelili Dimitris Rallis i Afimico Pululu. Dla rywali trafił Ejike Julius Opara.

Nowe wieści ws. Polaków pobitych w Serbii. Media informują

"Wyższa Prokuratura Generalna w Nowym Pazarze zwróciła się do Sądu Najwyższego w tym mieście z wnioskiem o objęcie opieką mieszkańców Nowego Pazaru. Zostali zatrzymani w czwartek pod zarzutem popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy, czyli napaści fizycznej na 38-letniego obywatela Polski i jego 39-letnią żonę" - pisze portal newsmaxbalkans.com.

Według doniesień tego źródła jeden z zatrzymanych jest podejrzany o udział w grupie, która dopuściła się przestępstwa przemocy oraz o nielegalną produkcję, posiadanie, noszenie i handel bronią, a także materiałów wybuchowych.

Serbskie media donoszą, że ranny Polak, który doznał poważnych obrażeń, został opatrzony w Szpitalu Ogólnym w Nowym Pazarze.

"W związku z napaścią i pobiciem kibica Jagiellonii w Nowym Pazarze zatrzymano trójkę osób w wieku 38, 24 i 22 lata, a prokurator zawnioskował już o tymczasowy areszt dla wszystkich. Pierwszy z nich jest ponoć dość ważną osobą w miejscowym światku przestępczym" - dodał dziennikarz WP Sportowe Fakty Jakub Cimoszko na portalu X.

Przypomnijmy, że już wcześniej portal TVP Sport, powołując się na serbską agencję Beta, przekazał, że policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie polskiego kibica.

Rewanżowe spotkanie Jagiellonii z FK Novi Pazar zostanie rozegrane 31 lipca o 20:15 w stolicy Podlasia. Wcześniej zespół Adriana Siemieńca zagra u siebie z Widzewem Łódź. To spotkanie zaplanowano na 27 lipca na 17:30. Będzie to okazja do odkucia się za porażkę w 1. kolejce. Wówczas Jagiellonia przegrała z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza (0:4).