Serbowie zobaczyli, jak wyglądają Katowice. Oto ich reakcja

W czwartek dwa polskie kluby rozpoczęły udział w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Jagiellonia Białystok pokonała na wyjeździe serbski FK Novi Pazar 2:1, a Raków Częstochowa rozbił u siebie słowacką MSK Żylinę 3:0. Nie był to jednak jedyny mecz w tych rozgrywkach, jaki odbywał się wtedy na polskiej ziemi. W Katowicach doszło do starcia FK Ołeksadrii z Partizanem Belgrad.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja siatkarzy ze złotem na uniwersjadzie! Trener Dariusz Lukas podsumowuje

Serbowie przyjechali na mecz do Katowic. Ostrzegli innych. "Musicie wiedzieć"

Ukraińska ekipa ze względu na trwającą wojnę z Rosją domowe mecze w europejskich pucharach musi rozgrywać poza granicami kraju. Wybór padł zatem na oddany w tym roku obiekt GKS-u Katowice, czyli Stadion Miejski w Katowicach, znany również jako "Nowa Bukowa". Ostatecznie górą z tego starcia wyszedł Partizan Belgrad, który wygrał 2:0 po golach Kosticia i Ugresicia. Serbowie ze spotkania wynieśli nie tylko cenną zaliczkę przed rewanżem, ale też przekazali pewne uwagi względem organizatorów.

Tamtejszy portal sportissimo.republika.rs jeszcze przed meczem wręcz zaalarmował swoich kibiców. "Jeśli wybieracie się do Polski, musicie o tym wiedzieć - inaczej będziecie mieli kłopoty!" - mogliśmy przeczytać w tytule. O co konkretnie chodziło?

Władze Katowic mają o czym myśleć. Serbowie od razu wytknęli. "Łatwo się zgubić"

Serwis postanowił w ten sposób ostrzec serbskich fanów, by przypadkiem nie pojechali pod niewłaściwy adres. - Stadion jest bardzo ładny, ale droga do niego jest nieco skomplikowana, więc jeśli wybieracie się do Polski na mecz, uważajcie, żeby nie pomylić trasy. Albo nie trafić na niewłaściwy stadion - podano.

Oczywiście przyczyną tego typu pomyłek było to, że niektóre mapy i systemy GPS mogły prowadzić fanów na stary stadion GKS-u, który znajduje się na terenie Parku Śląskiego. - Stary stadion ma prawie tę samą nazwę, znajduje się przy ulicy Bukowej 1a, a nowy przy Nowej Bukowej 1. Łatwo się zgubić! - zauważyli Serbowie. Z kolei portal silesion.pl zwrócił uwagę, że wiele aplikacji nawigacyjnych w ogóle nie wprowadziło aktualizacji po otwarciu nowego stadionu. Dlatego też zaapelowano do władz miasta, aby zainteresowały się sprawą i zadbały o odpowiednie oznaczenia, również na mapach cyfrowych.