Dantejske sceny w meczu Jagiellonii. Nagranie poszło w świat. Są zatrzymani

Działo się przed i w trakcie meczu FK Novi Pazar - Jagiellonia Białystok. Niestety, ale w negatywnym tego zwrotu znaczeniu. Najpierw doszło do ataku na grupę polskich kibiców, a następnie do przerwania meczu z powodu awantury między obiema stronami. Zostało to oczywiście uwiecznione i opublikowane w mediach społecznościowych.