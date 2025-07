Ale mamy szczęście! Zagrali dla Polaków, tak wygląda ranking UEFA

Rozpoczęcie rywalizacji od 1. rundy eliminacyjnej Ligi Europy, choć obciążające dla Legii Warszawa, to polskiej piłce wyszło na dobre. Dwie wygrane z Aktobe, a do tego triumf Lecha w 2. rundzie el. Ligi Mistrzów z Breidablikiem sprawiły, że polskie kluby do tej pory zgarnęły komplet punktów w klubowym rankingu UEFA. Pucharowy czwartek też nie był zły, choć bez kompletu zwycięstw.

Polska i tak punktuje mocno, rywale uśpieni

0,75 tyle punktów do tej pory zdobyły polskie kluby w kwalifikacjach europejskich pucharów. Więcej od nas, patrząc na interesujące nas miejsca 10-20 rankingu UEFA, zdobyli tylko Szwedzi. To dlatego, że mieli więcej drużyn we wcześniejszych fazach kwalifikacji. Teraz wraz z drugą rundą eliminacji europejskich pucharów, do gry włączyli się już niemal wszyscy nasi najważniejsi przeciwnicy, z którymi rywalizujemy w rankingu. Najbardziej interesują nas Norwegowie, ale też Duńczycy, Austriacy, Szwajcarzy.

Pierwsze korzystne dla nas wyniki z ich strony spłynęły już w środę. Duński Silkeborg, niespodziewanie tylko zremisował 1:1 z islandzkim Akureyri. Norweski Brann przegrał 1:4 z RB Salzburg. Czwartek od takich zaskoczeń się nie zaczął. W meczach rozgrywanych we wcześniejszych godzinach Szwedzi AIK Solna pokonał estońskie Paide, wyżej rozstawiona Sparta Praga (Czechy) przegrała z kazachskim Aktobe, a dopiero pierwsze punkty zdobyli Norwegowie, bo Rosenborg pokona litewską Bangę. Potem swój mecz wygrał także norweski Viking.

Najważniejsze były jednak punkty polskich drużyn. Legia, choć mecz w Ostrawie zaczęła od konieczności odrabiania strat, ostatecznie z Banikiem zremisowała (2:2).

Jagiellonia, która dla odmiany prowadziła z serbskim Nowim Pazarem, długo remisowała i strzeliła gola w końcówce, było 2:1. Jak to przełożyło się na krajowy ranking UEFA?

Skromny wkład punktowy w czwartek

Po pierwszych naszych czwartkowych meczach dołożyliśmy do polskiego dorobku punktowego 0,375 punktu - 0,125 dała Legia, 0,25 Jaga.

Ponieważ różnice między Polską a będącą przed nami Norwegią, ale także goniącymi nas Duńczykami, Austriakami, czy Szwajcarami na razie są za duże (około 1,5 pkt) w tej i kolejnej kolejce, awansu czy spadku Polski w zestawieniu nie będzie. Przypomnijmy, że plan minimum zakłada utrzymanie się w czołowej piętnastce i podtrzymanie 5 drużyn w Europie, w tym dwóch w eliminacjach LM, to czeka nas w następnym sezonie. 14. miejsce daje już jednak mistrza Polski w IV rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, 12. zapewnia dwa zespoły w eliminacjach Ligi Europy, z czego jeden od ostatniej rundy (za dwa sezony).

W czwartkowy wieczór powinna się jednak jeszcze zmienić sytuacja punktowa w rankingu. Po pierwsze dlatego, że Raków Częstochowa gra u siebie w 2. rundzie eliminacji Ligi Konferencji ze słowacką Żylina. Po drugie ważne mecze w pucharach ma też austriacka Austria Wiedeń i Rapid oraz szwajcarska Lozanna, czy duńskie Broendby. O zmianach będziemy informować.

Ranking krajowy UEFA

pkt. pkt. w tym sezonie

11. Grecja 34,212 +0

12. Norwegia 33,587 + 0,4

13. Polska 32,125 + 1.125

14. Dania 30,231 + 0,375

15. Austria 29,750 + 0,2

16. Szwajcaria 28,700 +0,2

17. Szkocja 27,250 + 0,2

18. Szwecja 26.125 +1,5