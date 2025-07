Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon od trzech zwycięstw z rzędu. Poza zwycięstwem 2:1 z Lechem Poznań w Superpucharze Polski, zespół Edwarda Iordanescu wyeliminował kazachskie FK Aktobe (2:0 w dwumeczu). Teraz Legia będzie grać w drugiej rundzie el. Ligi Europy, a jej rywalem będzie czeski Banik Ostrawa. Jeżeli Legia awansuje do kolejnej rundy, to trafi w niej na lepszego z pary NK Celje(Słowenia)/AEK Larnaka(Cypr).

Nowe transfery Legii zostały w Warszawie. "To nieprofesjonalne"

Iordanescu podjął nietypową decyzję, bo Legia nie zgłosiła na drugą rundę eliminacji dwóch nowych piłkarzy, a więc Arkadiusza Recy oraz Milety Rajovicia.

- Nie chciałbym mówić o nieobecnych, bo to nieprofesjonalne. Reca i Rajović zostali w Warszawie, nie ma ich z nami. Oczywiście chciałbym, by było inaczej, ale są pewne rzeczy, których nie możemy przeskoczyć. Robimy wszystko, by obaj piłkarze jak najszybciej dołączyli do drużyny na boisku. Na razie się w niej aklimatyzują - mówił trener Legii przed meczem z Banikiem.

W zespole Banika nie brakuje postaci, które dawniej były związane z Ekstraklasą. Trenerem tej drużyny jest Pavel Hapal, który w latach 2011-2013 odpowiadał za wyniki Zagłębia Lubin. Jednym z członków składu Banika jest Michal Frydrych, związany w latach 2020-2022 z Wisłą Kraków.

Na kogo może trafić Legia, jeżeli przegra z Banikiem w dwumeczu? Będzie to drużyna z grona Austria Wiedeń(Austria)/Spearli FC(Gruzja).

Liga Europy. O której mecz Banik - Legia Warszawa? [TRANSMISJA, WYNIK]

Mecz między Banikiem Ostrawa a Legią Warszawa odbędzie się w czwartek o godz. 19:00, a transmisję z tego spotkania przeprowadzi Polsat. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.