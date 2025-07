Legia czeka na mecz, a trener mówi wprost: To nieprofesjonalne

W czwartek Legia Warszawa zagra w Ostrawie z Banikiem w pierwszym meczu II rundy kwalifikacji Ligi Europy. Dla zdobywców Pucharu Polski będzie to druga rywalizacja, którą zaczęli zwycięskim dwumeczem z Aktobe z Kazachstanu.

Teraz przed legionistami dużo trudniejsze zadanie. Rywalem warszawiaków będzie Banik, czyli trzecia drużyna ostatniego sezonu czeskiej ekstraklasy. Trener Legii - Edward Iordanescu - na konferencji prasowej przestrzegał swoich zawodników przed przeciwnikiem.

- To najtrudniejszy przeciwnik, odkąd zostałem trenerem Legii. Mam wielki szacunek do trenera Pavla Hapala i pracy, jaką tu wykonuje. Oglądałem zeszłoroczny mecz Banika z Kopenhagą w III rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. Zagrali świetnie, wygrali 1:0, odrabiając straty z pierwszego spotkania, ale nieszczęśliwie odpadli po rzutach karnych. To jednak pokazuje, jak trudne zadanie przed nami - powiedział Iordanescu.

Legia do rywalizacji z Banikiem przygotowywała się wyjątkowo, bo przez blisko tydzień. Po zeszłotygodniowym meczu w Kazachstanie warszawiacy przełożyli pierwszy mecz w ekstraklasie przeciwko Piastowi Gliwice.

Iordanescu przed Banik - Legia

- Potrzebowaliśmy trochę oddechu. Mieliśmy intensywny początek sezonu, który odbił się na nas fizycznie i psychicznie. Najpierw graliśmy z Aktobe, a już kilka dni później musieliśmy jechać w dwie strony do i z Poznania. Zaraz potem podróż do Kazachstanu. Musieliśmy odpocząć, ale też pracowaliśmy, bo w naszej sytuacji każda godzina, każdy trening są bardzo ważne - skomentował Iordanescu.

Pozytywną informacją przed meczem z Banikiem jest powrót Rubena Vinagre'a. Portugalczyk, który w rundzie jesiennej był gwiazdą ekstraklasy, w tym sezonie jeszcze nie zagrał. Vinagre był na ławce rezerwowych w Kazachstanie, ale nie był jeszcze gotowy do gry.

Portugalczyk może zagrać w Ostrawie, gdzie zabraknie nowych nabytków Legii: Milety Rajovicia oraz Arkadiusza Recy. Obaj nie zostali zgłoszeni do kadry Legii na II rundę kwalifikacji Ligi Europy. - Nie chciałbym mówić o nieobecnych, bo to nieprofesjonalne - zaczął Iordanescu.

- Reca i Rajović zostali w Warszawie, nie ma ich z nami. Oczywiście chciałbym, by było inaczej, ale są pewne rzeczy, których nie możemy przeskoczyć. Robimy wszystko, by obaj piłkarze jak najszybciej dołączyli do drużyny na boisku. Na razie się w niej aklimatyzują i pracują z zespołem - dodał Rumun.

Mecz Banik - Legia w czwartek o 19:00. Relacja na żywo na Sport.pl.