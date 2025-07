Niespotykana sytuacja przed meczem Banik - Legia. Oto co zrobili Czesi

- No, spróbujmy - uśmiechnął się Pavel Hapal, kiedy na konferencji prasowej przed meczem Banik Ostrawa - Legia Warszawa spytaliśmy go, czy odpowie na pytanie w języku polskim. Na konferencjach prasowych w europejskich pucharach to niespotykana sytuacja, bo gospodarze zobowiązani są do organizacji tłumaczenia przynajmniej na język angielski.

Banik był na to gotowy, w klubie pojawiła się kobieta, która miała tłumaczyć wypowiedzi Hapala i byłego bramkarza Rakowa Częstochowa i Lecha Poznań - Dominika Holca - jednak tuż przed konferencją poinformowała nas, że tłumaczenia nie będzie. Dlaczego? Ano dlatego, że na konferencji w Ostrawie pojawiło się tylko trzech piszących dziennikarzy i tyle samo fotoreporterów.

Hapal, który od 30 października 2011 r. do 30 lipca 2013 r. pracował jako trener Zagłębia Lubin, czterokrotnie grał przeciwko Legii, z którą teraz zagra w II rundzie kwalifikacji Ligi Europy jako szkoleniowiec Banika. Meczów w Polsce nie wspomina jednak najlepiej. W pierwszym sezonie przegrał dwukrotnie (0:3, 0:4), w drugim najpierw zremisował 2:2 w Lubinie, a potem znów przegrał w Warszawie (0:2).

Nietypowa konferencja prasowa przed meczem Legii

Jak trener wspomina tamte mecze? - Rzeczywiście wtedy nie udało mi się wygrać. Fajnie byłoby, gdyby teraz było inaczej. Zwłaszcza że gramy przed własną publicznością. Chciałbym, żeby tym razem udało się wygrać - powiedział Hapal.

- Ale nie zawsze graliśmy przeciwko Legii źle. Ostatni mecz, który prowadziłem przeciwko niej przed własną publicznością, zremisowaliśmy 2:2. Dobrze to pamiętam. Graliśmy dobrze, ale brakowało nam skuteczności. Byliśmy blisko bardzo dobrego wyniku, mam nadzieję, że uda się osiągnąć go w czwartek - dodał.

Poza tym pytania trenerowi zadawali jedynie czescy dziennikarze. Nie zabrakło typowych pytań i odpowiedzi, które padają przy okazji wszystkich meczów Legii w europejskich pucharach. Hapal i Holec zgodnie podkreślili, że polska liga rozwija się dynamicznie i jest coraz silniejsza. Obaj stwierdzili, że czwartkowe spotkanie będzie szczególnie istotne z uwagi na rewanż na stadionie Legii, gdzie panuje wyjątkowo gorąca i fanatyczna atmosfera.

Hapal został zwolniony z Zagłębia po dwóch porażkach w dwóch pierwszych kolejkach sezonu 2012/13. Po wyjeździe z Lubina Hapal prowadził FK Senica, młodzieżową reprezentację Słowacji, Spartę Praga oraz seniorską kadrę Słowaków. Trenerem Banika Hapal jest od 12 października 2022.