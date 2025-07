Oni już wiedzą. Tak pójdzie polskim zespołom w pucharach

W tym tygodniu polskie kluby rozpoczną rywalizację w drugiej rundzie eliminacji w europejskich pucharach. Lech Poznań zagra w Lidze Mistrzów z islandzkim Breidablikiem, a Legię Warszawa czeka dwumecz w Lidze Europy z Banikiem Ostrawa. W Lidze Konferencji znajduje się Raków Częstochowa oraz Jagiellonia Białystok, które zmierzą się odpowiednio z Żyliną oraz Novim Pazarem. Jakie są prognozy co do liczby polskich drużyn w fazach ligowych wszystkich europejskich rozgrywek?

Lech w Lidze Europy, reszta w Lidze Konferencji. Takie są prognozy po losowaniu

Profil "Football Meets Data" opublikował na portalu X prognozy co do faz ligowych w Lidze Europy i Lidze Konferencji - powstały one po losowaniu par w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji. W tych drugich rozgrywkach, przynajmniej zdaniem tego profilu, znajdzie się Lech Poznań, który trafi do czwartego koszyka ze współczynnikiem 19,000.

Mistrzowie Polski będą mogli trafić w losowaniu na Romę, FC Porto, Feyenoord Rotterdam, Aston Villę, Olympique Lyon czy Nottingham Forest. Warto dodać, że po reformie europejskich rozgrywek Lech Poznań trafi w Lidze Europy na dwie drużyny z każdego koszyka.

"Football Meets Data" przewiduje, że w fazie ligowej Ligi Konferencji znajdzie się Legia Warszawa, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok. Legia powinna znaleźć się w pierwszym koszyku, co pozwoli jej uniknąć w losowaniu takich zespołów, jak Fiorentina, Crystal Palace, AZ Alkmaar czy Sparta Praga. W trzecim koszyku może znaleźć się Jagiellonia, a Raków - w piątym. W Lidze Konferencji jest sześć koszyków, więc polskie kluby trafią na jedną drużynę z każdego koszyka - poza swoim.

Zaprezentujemy to na przykładzie Rakowa, który w tej prognozie znajduje się w piątym koszyku ze współczynnikiem 8,000. Zespół Marka Papszuna może trafić w losowaniu np. na Fiorentinę, Rayo Vallecano, Strasbourg, AEK Ateny i Broendby IF. Czas pokaże, czy prognozy się potwierdzą i cztery polskie drużyny zagrają w fazie ligowej europejskich pucharów.

Te stacje będą transmitować mecze polskich drużyn w Europie. Wyjaśnione

Wiemy już, kto w Polsce pokaże mecze naszych reprezentantów w europejskich pucharach. Pewne jest, że oba spotkania między Jagiellonią a Novim Pazarem, a także mecz Legii z Banikiem w Ostrawie będzie transmitować Polsat Sport.

Reszta, czyli dwumecze Lech Poznań - Breidablik i Raków Częstochowa - Żylina oraz mecz Legia Warszawa - Banik Ostrawa będzie dostępny do obejrzenia na antenach Telewizji Polskiej.

