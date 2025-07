Liga Europy. O której mecz FK Aktobe - Legia Warszawa? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Legia Warszawa zajęła dopiero piąte miejsce w minionej kampanii ekstraklasy, a mimo to ma szansę, by na jesień grać w europejskich pucharach. Wszystko za sprawą zwycięstwa w Pucharze Polski. Dzięki temu triumfowi stołeczny klub wywalczył prawo do udziału w kwalifikacjach do Ligi Europy. Rywalizację rozpoczął od pierwszej rundy. I ma już za sobą pierwsze spotkanie. Rywalem było FK Aktobe. Mecz zakończył się szczęśliwe dla Legii - 1:0 po golu Wahana Biczachcziana - ale piłkarze Edwarda Iordanescu w pełni zadowoleni być nie mogą. Stać ich było na zdecydowanie więcej, mieli mnóstwo okazji, by podwyższyć prowadzenie, ale tego nie wykorzystali.

Legia Warszawa walczy o drugą rundę kwalifikacji do Ligi Europy. Rywalem FK Aktobe

Teraz przed warszawianami rewanż. Zagrają go w Kazachstanie. Jednobramkowa zaliczka nie daje Legii bezpieczeństwa i pewności awansu. Wiele może jeszcze się wydarzyć. Mimo wszystko to polska drużyna będzie faworytem w drugim spotkaniu z FK Aktobe. - Naszym celem jest teraz Europa. Tylko to w tym momencie się liczy. W czwartek nie będzie łatwo, ale chcemy zaprezentować się odpowiedzialnie, wygrać i awansować. Jesteśmy gotowi, ale musimy pokazać to na boisku - podkreślał trener Legii na konferencji prasowej, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

I choć Iordanescu jest optymistą przed nadchodzącym spotkaniem, to rywala lekceważyć nie zamierza. Wymienił jego mocne strony. - Analizowaliśmy poprzedni mecz z FK Aktobe. Rywale pokazali dobrą organizację w obronie, ale też dobrze prezentowali się w ataku. Są mocni w kontratakach. Mamy do nich respekt, to zespół doświadczony w europejskim graniu. Musimy być w pełni skoncentrowani i podejść do tej rywalizacji odpowiedzialnie - mówił. Nie był on zadowolony w pełni z postawy własnych piłkarzy w poprzednim spotkaniu, głównie ze względu na fakt, że mogli wygrać zdecydowanie wyżej, ale zabrakło precyzji w strzałach.

Na potknięcie Legia pozwolić sobie nie może. Ewentualna porażka w Kazachstanie byłaby wielkim blamażem. Ważną informacją jest również fakt, że w rewanżu stołeczny klub będzie musiał poradzić sobie bez... Ilji Szkurina. Białorusin nie przejechał z drużyną do kraju rywala. Powód? Sprawy polityczne. Absencja Szkurina może być sporym osłabieniem dla Legii. W końcu to on strzelił gola w meczu o Superpuchar Polski z Lechem Poznań (2:1).

Liga Europy. FK Aktobe - Legia Warszawa. O której mecz? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, RELACJA, WYNIK]

Mecz FK Aktobe z Legią Warszawa odbędzie się już w czwartek 17 lipca. Pierwszy gwizdek na stadionie w Kazachstanie zabrzmi o godzinie 18:00. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi TVP Sport. Stream będzie dostępny na stronie sport.tvp.pl. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej z tego starcia na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.