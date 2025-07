UEFA się nie certoli. Klub wyrzucony z europejskich pucharów na 10 lat

Polskie kluby niejednokrotnie przekonały się o tym, że UEFA potrafi przyłożyć ogromną karę finansową za dopatrzenie się różnego rodzaju przewinień. Sankcje dla Legii czy Lecha to jednak nic w porównaniu do tego, co spotkało FK Arsenal Tivat. I bardzo dobrze, gdyż przewinienia klubu z Czarnogóry są znacznie poważniejsze. Europejska centrala wykluczyła Arsenal z europejskich rozgrywek aż na 10 lat! A to tylko część tego, co go spotkało. Czym klub aż tak podpadł federacji?