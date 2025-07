Tak wygląda ranking UEFA po tym, co zrobiła Legia!

Legia Warszawa jako pierwszy polski klub zaczęła rywalizację w europejskich pucharach. I to całkiem udanie, bowiem po efektownym trafieniu Wahana Biczachczjana pokonała 1:0 Aktobe. Co ma przełożenie na krajowy ranking UEFA.

Legia Warszawa ograła Aktobe i zdobyła punkty dla Polski do rankingu UEFA

Za zwycięstwo stołecznego zespołu Polska zyskała 0,25 punktu. Dzięki temu powiększyła dorobek do 31,250 pkt i nieco odskoczyła krajom będącym za nią, choć pozostała na 13. miejscu. Prędko go nie poprawi, zwłaszcza że większość najgroźniejszych konkurentów (Norwegia, Dania, Austria, Szwajcaria) wchodzi do gry dopiero od późniejszych etapów. Celem na ten sezon powinno być utrzymanie się w Top 15, aby w rozgrywkach 2027/28 móc wystawić siedem klubów w pucharach.

Krajowy ranking UEFA po czwartkowych meczach pucharowych, w tym Legia - Aktobe

1. Anglia - 90,839 pkt (9/9 klubów nadal w grze)

2. Włochy - 80,946 pkt (7/7)

3. Hiszpania - 74,953 pkt (8/8)

4. Niemcy - 71,117 pkt (7/7)

5. Francja - 65,177 pkt (7/7)

...

11. Grecja - 34,212 pkt (5/5)

12. Norwegia - 33,187 pkt (5/5)

13. Polska - 31,250 pkt (4/4)

14. Dania - 29,856 pkt (4/4)

15. Austria - 29,750 pkt (5/5)

16. Szwajcaria - 28,500 pkt (5/5)

17. Szkocja - 27,050 pkt (5/5)

Kolejne punkty Polska będzie mogła dopisać za tydzień. Stanie się tak, o ile Legia wygra lub zremisuje z Aktobe, co równocześnie oznaczałoby jej awans do drugiej rundy kwalifikacji LE - tam jej rywalem byłby Banik Ostrawa. Natomiast w przypadku porażki w dwumeczu z Kazachami "spadnie" do drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji i tam zmierzy się ze Spartą Praga.

Od drugiej rundy eliminacyjnej punkty będą mogły też zdobywać kolejne polskie kluby. W Lidze Mistrzów Lech Poznań zagra z Egnatią Rrogozhine lub Breidablikiem (pierwsze spotkanie 1:0), natomiast w LK Jagiellonia Białystok zmierzy się z Novi Pazar, a Raków Częstochowa z Żyliną.