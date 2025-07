W kampanii 2024/2025 drużyną dowodził jeszcze Goncalo Feio. Rozgrywki ligowe zakończyły się dla legionistów ogromnym rozczarowaniem, gdyż zajęli w nich dopiero piąte miejsce. Legii udało się jednak zdobyć Puchar Polski, dzięki czemu wywalczyła prawo gry w eliminacjach do Ligi Europy w kolejnym sezonie.

Legia Warszawa - FK Aktobe. Rywal z odległego kraju

Ostatecznie przeprowadzone 17 czerwca losowanie wskazało, że pierwszym rywalem Legii w el. LE zostało FK Aktobe. To drużyna, której nie ma co bać się na papierze. Legia z pewnością posiada na tyle dużo piłkarskiej jakości, by bez większych kłopotów poradzić sobie z pierwszym rywalem na drodze do europejskich pucharów.

Największą bolączkę w starciu z Aktobe stanowi zapewne daleki wyjazd do Kazachstanu. Ten jednak odbędzie się dopiero w rewanżu, a najpierw Legia zagra z tym zespołem u siebie.

Legia Warszawa - FK Aktobe. Niepewna sytuacja w Warszawie

Wprawdzie przeciwnik nie wzbudza przerażenia w warszawskim obozie, ale nie znaczy to, że Legia przed tym meczem nie ma żadnych powodów do obaw. Do mediów dochodzą niepokojące wiadomości na temat stanu finansowego klubu zarządzanego przez Dariusza Mioduskiego. Podobno trener Iordanescu, który liczył na wzmocnienia zespołu, miał poczuć się oszukany ze względu na to, że takowych jeszcze otrzymał.

Na domiar złego fani, rozczarowani kolejnymi niepowodzeniami w lidze, w tym roku zapowiedzieli bojkot meczów drużyny. Innymi słowy, otoczka pozornie łatwego do wygrania meczu może dużo powiedzieć o tym, co dzieje się aktualnie w Legii.

Liga Europy. O której mecz Legia Warszawa - FK Aktobe? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Legia Warszawa - FK Aktobe w ramach 1. rundy eliminacji Ligi Europy odbędzie się w czwartek 10 lipca o godzinie 21:00. Transmisję spotkania będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport, stronie tvpsport.pl w aplikacji mobilnej nadawcy. Wydarzenie skomentują Dariusz Szpakowski i Robert Podoliński. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego spotkania na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.