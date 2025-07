Na to czekaliśmy! Tak wygląda ranking krajowy UEFA przed meczem Legii

Poprzedni sezon był niezwykle udany dla polskich klubów, co przełożyło się na sytuację naszego kraju w rankingu krajowym UEFA. Gra Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok w ćwierćfinale Ligi Konferencji sprawiła, że rozgrywki 2024/2025 Polska zakończyła na 15. miejscu (ranking wyliczany jest za pięć ostatnich sezonów), co zapewniło nam dwa zespoły w eliminacjach Ligi Mistrzów i łącznie pięć w pucharach w sezonie 2026/27. Apetyt rośnie jednak w miarę jedzenia.

Polska pnie się w górę w rankingu krajowym UEFA

W obecnym tygodniu rozpoczęła się już gra w eliminacjach europejskich pucharów w sezonie 2025/2026, a co za tym idzie - odjęte zostały punkty za sezon 2020/2021, który był dla Polski nieudany, gdyż nasze kluby uzbierały w nim zaledwie 4 punkty. Dla porównania w poprzednim było to 11,750 pkt.

No dobrze, to jak wygląda sytuacja Polski obecnie? Nasz kraj rankingu krajowym UEFA jest aktualnie na 13. miejscu i ma dokładnie 31 pkt. Przed nami są Norwegowie - 33,187 pkt czy Grecy - 34,212 pkt. A za nami Duńczycy - 29,856 pkt, Austriacy - 29,750 pkt, czy Szwajcarzy - 28,500 pkt.

Bez wątpienia bardzo ważne będzie, żeby nasze kluby utrzymały 15. miejsce w rankingu. A co dalej? Gdyby udało się utrzymać 13. miejsce albo chociaż 14. to mistrz Polski startowałby w eliminacjach Ligi Mistrzów od czwartej rundy! To oznaczałoby, że polski klub byłby o dwa mecze od startu w tych rozgrywkach, ale miałby zagwarantowaną grę w Lidze Europy w razie niepowodzenia.

Ranking krajowy UEFA [stan na 10 lipca]:

10. Czechy - 37,500 pkt

11. Grecja - 34,212 pkt

12. Norwegia - 33,187 pkt

13. Polska - 31,000 pkt

14. Dania - 29,856 pkt

15. Austria - 29,750 pkt

16. Szwajcaria - 28,500 pkt

17. Szkocja - 27,050 pkt

18. Szwecja - 24,875 pkt

To wszystko jednak pięknie wygląda przed grą polskich drużyn w europejskich pucharach. Teraz trzeba do nich awansować i punktować. Eliminacje zaczynamy już dzisiaj, w czwartek 10 lipca o godz. 21:00 Legia Warszawa podejmie FK Aktobe w pierwszej rundzie el. Ligi Europy.