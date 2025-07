Godziny do meczu. Rywal Legii niewpuszczony do Polski!

Piłkarze Legii Warszawa w czwartek, 10 lipca rozpoczną kwalifikacje do Ligi Europy. W I rundzie warszawianie zmierzą się z kazachskim klubem FK Aktobe. Każdy inny wynik niż wygrana Legii byłaby dużą niespodzianką.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedyś wybił mu zęba, dziś jest jego trenerem. "Nie ma tragedii"

Rywal Legii w eliminacjach Ligi Europy nie zostanie wpuszczony do Polski!

Zespół FK Aktobe przyleci do stolicy w osłabionym składzie. Nie zagra bowiem sprowadzony w letnim okienku transferowym, 26-letni napastnik Daniel Sosah. Piłkarz nie otrzymał bowiem wizy.

"FK Aktobe mocno osłabione przed meczem z Legią. Kazachskie media podają, że nowy nabytek i potencjalna gwiazda - Nigerczyk Daniel Sosah - nie otrzymał wizy umożliwiającej przylot do Polski. Oprócz afrykańskiego skrzydłowego, do Polski nie został wpuszczony Idris Umajew, o czym pisał Bartłomiej Banasiewicz" - napisał w serwisie X dziennikarz Adam Zmudziński.

- To nie jest kwestia odnosząca się do piłki nożnej. Rozmawiajmy na tematy dotyczące futbolu - powiedział na konferencji prasowej Wiaczesław Lewczuk, trener FK Aktobe.

Kilka dni temu informowaliśmy, że do Polski nie przyleci też Idris Umajew. "Polska nie wydała wizy Idrisowi Umajewowi, pochodzącemu z Czeczenii rosyjskiemu napastnikowi kazachskiego klubu. Pisze o tym m.in. rosyjski portal Bombardir. Jest to jednak całkowicie zrozumiałe zachowanie naszego kraju, które jest pokłosiem rosyjskiej agresji na Ukrainę z lutego 2022 roku" - pisał Sport.pl.

Kazachowie są optymistami przed meczem.

- Z niecierpliwością czekamy na jutrzejszy mecz. Chłopaki są gotowi do gry. Zrobimy wszystko, co możliwe, by pokonać Legię. Będziemy musieli bronić nie tylko barw naszego klubu, ale też honoru całego Kazachstanu oraz kazachskiej piłki nożnej. Mam nadzieję, że mecz odbędzie się na najwyższym poziomie - mówi trener Lewczuk, cytowany przez sports.kz.

Zobacz także: Kibice donieśli na Podolskiego. Sprawa trafiła do sądu

Początek meczu Legia Warszawa - FK Aktobe w czwartek o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Zwycięzca dwumeczu Legia Warszawa - FK Aktobe zmierzy się w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Europy z Banikiem Ostrawa. Przegrany zagra w kwalifikacjach Ligi Konferencji ze Spartą Praga.